Акватории Якутии подготовили к торгам

В Республике Саха (Якутии) на аукцион выставили восемь участков на внутренних водных объектах под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 13 мая.

Торги организует Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, семь рыбоводных участков площадью от 11 до 163 га расположены на озерах в Намском и Хангаласском районах, а также в Якутске.

Видовой состав объектов аквакультуры для этих РВУ — муксун, пелядь, чир, ряпушка, карась, щука. Стартовые цены лотов составляют от 1 тыс. рублей до 213 тыс. рублей.

Эти участки выставлялись на аукцион ранее, однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Восьмой участок расположен в устье реки Улахан-Ботуобия (приток Вилюя) в Мирнинском районе, в 17 км от Чернышевского рыбоводного завода. Его площадь — 9,3 га, стартовая цена — 700 рублей. Объекты аквакультуры — форель, муксун, пелядь, чир, сиг, нельма, окунь, тугун.

Торги предполагается провести 2 июня в Якутске. РВУ предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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