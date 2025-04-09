Рыбные импортеры США ждут «тарифного удара»

После объявления президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом новых пошлин на зарубежные товары импортеры рыбы и морепродуктов получили отсрочку до 27 мая, чтобы успеть ввезти продукцию без дополнительных сборов.

Об этом говорится в бюллетене Погранично-таможенной службы США (USCBP), сообщает корреспондент Fishnews.

Новые тарифы вступили в силу 5 апреля: вводится дополнительная пошлина в 10% на большинство импортируемых в Соединенные Штаты товаров, включая морепродукты. Исключения предусмотрены для ограниченного списка стран, таких как Канада и Мексика.

Как пишут зарубежные СМИ, особое внимание уделили товарам с частичным американским происхождением. Так, если не менее 20% стоимости продукции приходится на компоненты из Штатов, соответствующая часть не облагается пошлиной. Это может быть важно для рыбы и морепродуктов, выловленных флотом США, но переработанных за рубежом, обращает внимание пресса. В то же время отмечено, что точный порядок расчета USCBP пока не разъяснила.

По данным Минсельхоза США, страна в значительной степени полагается на рыбный импорт: только в 2023 г. общая стоимость ввезенных на американский рынок рыбы и морепродуктов составила 25,3 млрд долларов. При этом дефицит внешней торговли по этой категории составил 20,3 млрд долларов.

Теперь значительная часть поставщиков, включая Индию, Индонезию и Вьетнам, оказались в списке стран, на которые распространяются наиболее жесткие тарифные ограничения. Вьетнам столкнулся с самыми высокими тарифами — 46%, для Индонезии установлена пошлина в 32%, для Индии — в 26%.

Кроме того, президент Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на импорт из Китая, так как ранее Пекин заявил о введении ответных пошлин на американские рыбу и морепродукты. С учетом решимости китайцев, можно ожидать серьезного влияния нового раунда торговой войны на двустороннюю торговлю, в том числе на экспорт американских морепродуктов в КНР, считают аналитики.

Особенно сильным удар может быть по рыбакам Аляски, которые традиционно отправляют свою продукцию — главным образом минтай и лосось — на переработку в Поднебесную. С введением «двойных тарифов» (при вывозе продукции в Китай и повторном ввозе в США) производственные затраты возрастут, что приведет к удорожанию конечного продукта и снижению спроса на него.

Особенно чувствительно это будет в условиях конкуренции с лососем из Шотландии, Норвегии и Чили, который также перерабатывают в китайских городах Циндао, Далянь и Яньтай. Рыба из этих стран не только обложена значительно меньшими пошлинами, но и в целом обходится дешевле дикого лосося с Аляски, подчеркивают иностранные СМИ.

Также ожидается, что заградительные пошлины на рыбу и морепродукты из США могут усилить интерес китайских потребителей к аналогичной продукции из России и Норвегии.

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