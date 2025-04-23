Объемы для промысла в ЮТО распределили по пользователям

Росрыболовство распределило по компаниям квоту для промысла в 2025 г. ставриды в южной части Тихого океана — в районе действия международных договоренностей.

Квота вылова ставриды в районе регулирования Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (ЮТО) для промышленного лова составляет 50 301 тонну.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Росрыболовство распределило объемы для освоения компаниям «Акрос» и «Магадантрафлот».

Напомним, что принципы промысла в районе регулирования ЮТО страны-участницы определили на 13-й сессии Комиссии Региональной организации по регулированию рыболовства в южной части Тихого океана (SPRFMO, СПРФМО). Это мероприятие прошло в феврале в Сантьяго (Чили).

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