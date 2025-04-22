Российских рыбопромышленников оповестили о возможностях вылова в районе СТО

Росрыболовство опубликовало объявление для организации работы в нынешнем году в районе регулирования Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана (СТО).

Предприятия могут подать заявки в территориальные управления Росрыболовства не позднее 30 декабря года осуществления рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в объявлении указаны виды водных биоресурсов, в отношении которых предлагается заключить договоры. Это в том числе сайра, сардина-иваси и скумбрия, кальмар тихоокеанский и кальмар Бартрама. Приводится в объявлении и другая важная информация.

Напомним, что 9-я сессия Комиссии по рыболовству в северной части Тихого океана прошла в марте в Японии. В мероприятиях участвовала и российская делегация.

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