Весенний промысел северной креветки идет под наблюдением науки

Магаданский филиал ВНИРО мониторит промышленный вылов креветки в весенний период. Исследования ведутся в Северо-Охотоморской подзоне.

Работы выполняет специалист МагаданНИРО к.б.н. Сергей Аносов на специализированном креветколовном судне «Элладора». Ученый собирает биологический и статистический материал по креветке, а также проводит биологические анализы и массовые промеры.

Еще одна цель работ — получение новых данных о линочных процессах в популяции северной креветки в условиях трансформации климата, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Собранная информация станет основой при подготовке прогноза общего допустимого улова северной креветки, а также при разработке рекомендаций по рациональной эксплуатации запаса.

В феврале ученые МагаданНИРО завершили мониторинг промысла северной креветки в зимний период.

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