Данные ученых помогут эффективнее коптить рыбу Западной Сибири

Специалисты Тюменского филиала ВНИРО провели новые опытно-контрольные работы по определению норм выхода рыбной продукции. Ученые определяли, сколько отходов и потерь возникает на производстве при копчении рыбы из семейств карповых, окуневых и щуковых.

Сотрудники сектора технологии рыбных продуктов филиала работали на Нижневартовском рыбоконсервном комбинате «Санта-Мария» — крупнейшем рыбоперерабатывающем предприятии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Результаты этих исследований станут основой для разработки новых и актуализации действующих норм выхода готовой копченой продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Комплекс опытных работ позволяет установить, сколько сырья расходуется на каждом этапе: от разморозки рыбы до упаковки готового продукта. Исследования проводятся в соответствии с утвержденными документами — методикой определения норм расхода сырья при производстве продукции из гидробионтов, сборниками технологических инструкций по обработке рыбы.

«Полученные данные мы анализируем и в дальнейшем используем для определения фактических норм расхода сырья и выявления возможностей для снижения потерь. Это позволяет оптимизировать технологический процесс, снизить себестоимость продукции и повысить ее конкурентоспособность», — подчеркнул заведующий сектором технологии рыбных продуктов Владислав Неверов.

Такими исследованиями на предприятиях ХМАО — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа специалисты Тюменского филиала ВНИРО занимаются не первый год.

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