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В новых регионах — участниках эксперимента планируется использовать систему с наклейками зеленого, желтого и красного цветов, которая уже опробована на Камчатке

Чукотка и Хабаровский край рассказали о подготовке к «икорному эксперименту»

Эксперимент по контролю перевозок воздушным транспортом лососевой икры на Чукотке и в Хабаровском крае стартует после внесения правительством РФ изменений в постановление, регламентирующее непосредственную работу в аэропортах.

Власти Чукотского автономного округа и Хабаровского края рассказали Fishnews о том, как будет обеспечиваться на местах реализация федерального закона о контроле вывоза авиапассажирами красной икры.

Напомним, что президент в апреле подписал закон о распространении на ЧАО и Хабаровский край эксперимента, запущенного в 2022 г. на Камчатке. В этих регионах, как и в Камчатском крае, будет действовать запрет на вывоз в ручной клади и авиабагаже лососевой икры непромышленного изготовления весом более 10 кг — на человека за рейс. Также эксперимент продлили до 1 августа 2027 г.

Предполагается, что действие новых правил начнется после внесения изменений в постановление правительства РФ, которое регламентирует обеспечение соблюдения ограничений, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Чукотского автономного округа и комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.

В новых регионах — участниках эксперимента планируется использовать систему с наклейками зеленого, желтого и красного цветов, которая уже опробована на Камчатке.

«Контроль будет осуществляться посредством обследования и маркировки багажа и ручной клади соответствующим цветом: зеленая марка — икра отсутствует, можно проходить на регистрацию; желтая марка — икра до 10 кг, можно проходить на регистрацию; красная или свыше одного багажного места с желтой наклейкой — икра свыше 10 кг, необходимо подтверждение промышленного производства икры», — рассказали в отраслевом комитете Хабаровского края.

В ведомстве напомнили, что при наличии документов, подтверждающих законность происхождения икры, граждане могут ее вывозить в объеме свыше10 кг.

Власти Чукотки также сообщили о подготовке к эксперименту. «Уже приобретены необходимые материалы и оборудование. В начале апреля в аэропорту состоялись первые учения, на которых ведомства и службы отработали механизмы организации работы по досмотру авиабагажа пассажиров. В ближайшее время будут проведены еще одни учения», — заявили в пресс-службе.

В комитете рыбного хозяйства Хабаровского края напомнили, что эксперимент направлен на борьбу с нелегальной продукцией и ее вывозом для продажи в другие регионы под видом продукта для собственного употребления.

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