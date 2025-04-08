Рыбоохрана заступила на усиленное дежурство

В России началась операция федерального значения «Нерест». Инспекторы рыбоохраны усилили контроль за соблюдением правил рыболовства.

Операция проводится с апреля по июнь, а в ряде регионов — с сентября по октябрь, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В ведомстве напомнили, что сроки нерестового запрета устанавливаются для каждого региона и фиксируются в правилах рыболовства.

Инспекторы выходят в рейды на машинах, катерах, для обследования труднодоступных территорий используют беспилотники. Больше всего нарушений фиксируется утром и вечером, когда браконьеры ставят или снимают сети, отметили в федеральном агентстве.

По данным ФАР, в прошлом году в рамках операции «Нерест» выявлено 18916 нарушений, в том числе 1094 нарушения с признаками уголовных деяний. Инспекторы изъяли 40735 единиц орудий лова, в том числе запрещенных, и 71,7 тонны водных биоресурсов.

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