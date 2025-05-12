«Норебо» успешно отработал на минтаевой путине

Суда группы «Норебо» вошли в двадцатку флота с самыми высокими уловами минтая по итогам зимне-весеннего сезона промысла. Минтаевая путина — одна из важнейших для российских рыбаков.

В топ-20 судов по вылову минтая в сезон «А» путины вошли пять судов группы «Норебо». Это «Капитан Кайзер», «Борис Трофименко», «Владимир Старжинский», «Механик Ковтун», «Солидарность». Ассоциация добытчиков минтая представила данные по вылову судов на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Так, наряду с ведением промысла тихоокеанской сельди в начале сезона «А», вылов минтая в Охотском море судами группы компаний «Норебо» на Дальнем Востоке составил: «Капитан Кайзер» — 19,1 тыс. тонн минтая, «Борис Трофименко» — 18,7 тыс. тонн, «Владимир Старжинский» — 17,7 тыс. тонн, «Механик Ковтун» — 17,7 тыс. тонн, «Солидарность» — 14,9 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Всего по итогам зимне-весеннего сезона на севере Охотского моря российские рыбаки поймали порядка 845 тыс. тонн минтая — более чем на 16 тыс. тонн выше уровня 2024 г. В целом за это время вылов минтая на Дальнем Востоке превысил 1 млн тонн.

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