Рыбопромышленники Сахалинской области помогают развивать активный спорт

В Южно-Сахалинске во второй раз пройдет турнир по хоккею «Кубок Сахалина» (0+). Как и в прошлом году, главным организатором состязаний выступила Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО).

Соревнования продлятся с 3 по 6 июня. Всего запланировано шесть игр. Площадку для проведения турнира предоставило правительство Сахалинской области.

Состязаться планируют четыре любительские команды из Москвы, Сахалинской области и Камчатского края. Участие в турнире примут в том числе именитые игроки высокого уровня.

В этом году мероприятие посвятили детям с ограниченными возможностями здоровья. «Мы пригласим на игру ребят, занимающихся следж-хоккеем. Кроме того, все собранные средства от продажи билетов пойдут в благотворительный фонд, который помогает детям и их семьям преодолевать трудности», — рассказала Fishnews представитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Любовь Стримжа.

Поддержка регионального спорта стала своеобразной традицией для отраслевого объединения Сахалинской области. Так, на протяжении многих лет АРСО участвует в организации соревнований по любительской рыбалке «Сахалинский лед».

Рыбопромышленники активно поддерживают и другие региональные проекты. Например, в ближайшее время ассоциация планирует провести акцию по посадке деревьев. «Это хорошо, когда рыбаки объединяются не только для решения своих вопросов, но и для улучшения жизни в регионе», — подчеркнула Любовь Стримжа.

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