Глубоководные крабы снова не нашли покупателя

На участие в аукционе по продаже долей квот вылова крабов-стригунов ангулятуса и красного в Дальневосточном бассейне вновь не поступило заявок. Права на вылов предлагались с инвестиционной нагрузкой.

На 14 мая Росрыболовство предусматривало электронные торги по закреплению долей квот добычи глубоководных крабов в инвестиционных целях. На аукцион были выставлены два лота. Каждый из них включал по 50% долей квот вылова в инвестиционных целях краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах, краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне. Начальная цена составляла свыше 1,051 млрд рублей. При этом покупатели должны были принять на себя обязательства по строительству на отечественных заводах промысловых судов.

Однако заявок на участие в торгах по обоим лотам не поступило, и аукцион признан несостоявшимся, сообщает корреспондент Fishnews.

Это уже не первая попытка проведения аукциона. Отраслевое сообщество неоднократно предлагало исключить глубоководных крабов из списка видов водных биоресурсов для распределения аукционных квот с инвестиционной нагрузкой в связи со спецификой промысла этих объектов.

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