Участников МРФ ждет насыщенная деловая программа

В этом году программа Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге включает более десятка тематических круглых столов и других деловых мероприятий. Пленарное заседание, посвященное трендам глобального потребления рыбы, запланировано на 23 октября.

С 22 по 24 октября Санкт-Петербург в восьмой раз примет Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Проект деловой программы, опубликованный на сайте мероприятия, включает более десятка круглых столов по актуальным отраслевым вопросам и другие форматы бизнес-общения.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание «Мировое потребление рыбы: стимулы роста, возможности производства», которое планируется провести 23 октября.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ходе МРФ-2025 представители индустрии и государства обсудят меры по увеличению потребления рыбной продукции и ее продвижению на внутреннем рынке, вопросы обеспечения технологического суверенитета в судостроении и рыбопереработке, а также развитие экспорта рыбной продукции. Отдельная конференция будет посвящена перспективам отечественной аквакультуры.

На площадке выставки также будут организованы деловые встречи в рамках спецразделов Fish Tech Global и Aqua Farm Global.

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