В Якутске спорят о справедливых размерах таксы по осетру и муксуну

Инициатива о снижении такс для исчисления ущерба по сибирскому осетру и муксуну спровоцировала дебаты в парламенте Якутии. Депутаты отклонили проект соответствующего обращения в правительство РФ, теперь профильный комитет намерен доработать этот документ.

Вопрос обсудили на рабочем совещании постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии. В заседании участвовали в том числе депутаты, представители федеральных и региональных органов власти, рыбохозяйственной науки, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента.

Позиция профильного комитета

Председатель комитета Андрей Находкин напомнил, что комитет подготовил проект обращения в правительство РФ о снижении таксы для сибирского осетра популяции бассейна реки Лены до 68 868 рублей, для муксуна — до 2 306 рублей. Парламентарий проинформировал, что это обращение рассмотрели на пленарном заседании Госсобрания, но предложенный размер таксы на осетра не устроил многих депутатов, в связи с чем проект обращения был отклонен.

Андрей Находкин заявил, что действующий размер таксы для исчисления размера ущерба является несоразмерным доходам населения и необоснованно большим. Он предложил присутствующим «обсудить иные варианты снижения таксы».

Депутат представил рабочий вариант проекта обращения, где предлагается дополнительно применить понижающий коэффициент при расчете таксы на осетра популяции бассейна реки Лены до 13 959 рублей. По муксуну предложенный ранее размер в 2 306 рублей комитет считает возможным оставить, сообщил председатель.

Позиция Росрыболовства

По словам руководителя Восточно-Сибирского теруправления Росрыболовства Николая Кучерова, позиция ФАР остается неизменной: в отношении ценных и особо ценных видов водных биоресурсов такса должна быть запретительная, не в драконовских величинах, но она должна быть сохранена. Он напомнил, что сибирский осетр независимо от популяционной принадлежности занесен в перечень особо ценных водных биоресурсов.

Что касается муксуна, в 2023 г. были внесены изменения в таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам: показатель для одного экземпляра муксуна, независимо от размера, с 3 640 рублей увеличился до 70 083 рублей, обратил внимание руководитель ТУ.

Здесь имелась в виду иртышская популяция, и сумма является несоразмерно большой, но сноски никакой не было, добавил он. «При формировании постановления правительства произошел, видимо, какой-то сбой системы», — предположил глава теруправления ФАР.

По его мнению, было бы правильно вернуться к прежней таксе по муксуну 3 640 рублей. «По сибирскому осетру не может особь особо ценных биоресурсов стоить 13 959 тыс. рублей. Да и 160 456 рублей — это очень много, поэтому наиболее приемлемой остается озвученная Андреем Находкиным сумма — 68 868 рублей», — отметил Николай Кучеров.

Позиция профильного регионального министерства

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) Анатолий Алексеев заявил, что может обосновать мнение своего ведомства о необходимости снижения таксы для сибирского осетра популяции бассейна реки Лены до 68 868 рублей, для муксуна — до 3 640 рублей.

«Популяция осетра реки Лены состоит из нескольких локальных группировок, каждая из которых имеет свои районы нагула, места зимовок и нереста. Средний вылов осетра с 1940 года по 1965 год составлял 54 тонны. Максимум вылова приходился на 1943 год (190 тонн). Минимальные уловы осетра в Лене приходились на период с 1966 года по 1993 год и в среднем составили 9 тонн. В 1994-2018 годах объемы вылова стабилизировались и в среднем составили 17,5 тонны, за исключением 2004-2005 годов, когда был установлен запрет на добычу осетра. В 2022 году вылов составил 19,8 тонны, из них по разрешениям на любительское рыболовство выловлено 5,2 тонны сибирского осетра. Мы прежде всего смотрим на объемы вылова, по которому определяем его стабильное состояние», — сообщил замминистра.

Позиция ЯкутскНИРО

Руководитель Якутского филиала ВНИРО Лена Карпова проинформировала, что бассейн реки Лены — единственный водный объект России, где ведется промысел осетра. Поэтому мониторинг запасов этой рыбы проводится ежегодно и находится под особым контролем ЯкутскНИРО. Проведенные в 2022–2023 гг. исследования показали, что запас сибирского осетра в бассейне реки Лены составляет 605 тонн, запас промыслового размера — 239 тонн. В этом году прогноз составляет 300 тонн.

Также Лена Карпова отметила, что муксун — ценный и важный промысловый вид, особенно многочисленный в Лене, где добывается 90% от его общего вылова по Якутии. По объемам вылова муксун занимает второе место после омуля. По предварительной оценке, состояние ленских популяций рыб в целом удовлетворительное.

Позиция депутатов

Депутат Василий Николаев отметил, что рыболовство в республике является одним из традиционных видов деятельности коренного населения, а для отдельных граждан — основным источником дохода. Он согласился, что размер таксы по осетру несоразмерен доходам населения.

Народный депутат Нюргуяна Заморщикова задала вопрос: судя по размерам ущерба по двум уголовным делам, возбужденным транспортной полицией, простой рыбак наносит вреда природе больше, чем любая добывающая компания?

Подытоживая, председатель комитета Андрей Находкин сообщил, что поступившие предложения будут учтены при доработке проекта обращения и рассмотрены на заседании комитета парламента Якутии.

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