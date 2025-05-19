Координационный совет: Прибрежное рыболовство важно сохранить

Проблемы, с которым столкнулись прибрежники Северного бассейна, обсудили с участием предприятий разных регионов на встрече Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. В объединении подчеркнули важность сохранения производств.

В декабре тревожная практика пограничных органов уже обсуждалась на встрече Координационного совета. Тогда прибрежники на Севере столкнулись с претензиями со стороны пограничников в связи с отправкой продукции, выпущенной на береговом заводе, на внешний рынок. Теперь уже есть решение суда первой инстанции.

Обсудить риски для отрасли на встрече с членами Координационного совета предложил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Ситуация вызвала большой отклик со стороны компаний разных регионов, рассказал он.

Режим прибрежного рыболовства был нацелен не только на то, чтобы обеспечивать продукцией внутренний рынок, но и на развитие береговой переработки. Береговые перерабатывающие производства, выпуск продукции глубокой переработки, которая в том числе повышает отдачу от российского экспорта для государства, нужно поддерживать, заявили в Координационном совете.

В объединении обратили внимание, что многомиллионные штрафы осложняют и без того непростое положение предприятий.

На встрече на площадке Fishnews Online обсуждались и другие проблемные практики прибрежного рыболовства.

Участники предложили варианты снятия рисков для производителей, в том числе предложено вынести тему на заседание Общественного совета при Росрыболовстве.

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