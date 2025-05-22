На торги по промысловым участкам на Камчатке поступила одна заявка

Процедуры закрепления рыболовных участков по новой процедуре продолжаются на Камчатке. Стали известны результаты по второй партии РЛУ для промышленного лова, выставленных на электронный аукцион.

Всего изначально процедуру организовали по четырем участкам, однако затем по участку № 1151 на реке Пенжина Северо-Восточное теруправление Росрыболовства отменило торги.

По оставшимся трем лотам аукцион был признан несостоявшимся, но по разным основаниям. Так, на участие в торгах по закреплению рыболовного участка на реке Таловка (стартовая цена - более 36,7 млн рублей) и участок в Пенжинской губе (начальная цена - свыше 112 млн рублей) не поступило заявок, сообщает корреспондент Fishnews.

На второй предлагавшийся участок на реке Пенжина поступила только одна заявка — от компании «Рыболовное хозяйство «Созвездие» (зарегистрирована в Москве). РЛУ в этом случае отходит единственному участнику по начальной цене — она составляла более 76 млн рублей.

Ранее на торги выставлялось еще четыре участка в Камчатском крае: там также заявка поступила только по одному РЛУ.

Напомним, что рыболовные участки, в том числе для промысла лососей, теперь закрепляются по новым принципам.

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