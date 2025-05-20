Решение на перспективу: в регионах ожидают ясности по срокам переоформления участков

Лососевые регионы ждут, каким же будет решение по срокам кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки. Об этом представители региональных властей и отраслевых ассоциаций рассказали на конференции Fishnews.

Планами на лососевую путину руководители профильных региональных ведомств, отраслевых ассоциаций и предприятий логистической сферы поделились на конференции Fishnews Online. В текущем году первоначальный прогноз по вылову лососей на Дальнем Востоке составляет около 311 тыс. тонн.

При этом важной темой для лососевого бизнеса остается предстоящее перезаключение договоров на рыболовные участки — на следующие как минимум 20 лет. Сейчас в регионах ждут, какое же все-таки решение будет принято по заявительной кампании. Второе чтение соответствующего законопроекта готовится в Госдуме.

Сдвижка сроков по подаче заявок на 2026 г. дала бы возможность в том числе полноценно отработать нынешнее лето по подготовке картографических материалов по участкам, отметил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. Он подчеркнул активное участие в описании границ участков по новым правилам Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

Работа по границам РЛУ продолжается, сообщил, в свою очередь, председатель АДЛК Владимир Галицын.

На то, что сроки кампании по перезаключению — важнейший момент для рыбаков, обратил внимание и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. В регионе также работают над перечнем РЛУ.

Читайте также: Глава Росрыболовства поручил проработать вопросы по перезакреплению участков

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews