Государство предпримет новую попытку закрепить квоты глубоководных крабов
Доли квот вылова крабов-стригунов красного и ангулятуса, которые не удавалось продать ранее, вновь выставили на аукцион. На этот раз стартовая цена лота снизилась до суммы менее 1 млрд рублей.
Аукцион по продаже долей квот вылова в инвестиционных целях глубоководных крабов запланирован на 19 июня, сообщает корреспондент Fishnews. Торги будут проводиться в электронном формате.
Это уже шестая попытка продать доли квот на глубоководных крабов с инвестиционной нагрузкой при нынешней конфигурации лотов. До этого на участие в аукционе не поступало заявок и он признавался несостоявшимся. Как и ранее, покупателям предложены два лота. Каждый из них включает 50% доли квот краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. Начальная цена лота снижена до суммы более 946,727 млн рублей. В предыдущую попытку продажи долей она составляла свыше 1 млрд рублей.
При этом покупателям также предстоит построить промысловые суда на отечественных верфях.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется до 16 июня.
Отраслевые объединения ранее предлагали исключить глубоководных крабов из списка объектов, доли квот на которые распределяются через аукционы с инвестиционной нагрузкой.
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