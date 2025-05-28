Государство предпримет новую попытку закрепить квоты глубоководных крабов

Доли квот вылова крабов-стригунов красного и ангулятуса, которые не удавалось продать ранее, вновь выставили на аукцион. На этот раз стартовая цена лота снизилась до суммы менее 1 млрд рублей.

Аукцион по продаже долей квот вылова в инвестиционных целях глубоководных крабов запланирован на 19 июня, сообщает корреспондент Fishnews. Торги будут проводиться в электронном формате.

Это уже шестая попытка продать доли квот на глубоководных крабов с инвестиционной нагрузкой при нынешней конфигурации лотов. До этого на участие в аукционе не поступало заявок и он признавался несостоявшимся. Как и ранее, покупателям предложены два лота. Каждый из них включает 50% доли квот краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. Начальная цена лота снижена до суммы более 946,727 млн рублей. В предыдущую попытку продажи долей она составляла свыше 1 млрд рублей.

При этом покупателям также предстоит построить промысловые суда на отечественных верфях.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется до 16 июня.

Отраслевые объединения ранее предлагали исключить глубоководных крабов из списка объектов, доли квот на которые распределяются через аукционы с инвестиционной нагрузкой.

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