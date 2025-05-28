Комитет СФ рассчитывает продолжить работу по заводам под инвестквоты

На коллегии Минсельхоза председатель профильного комитета Совета Федерации Александр Двойных отметил, что в конструктивном ключе с ведомством можно отработать и вопрос освобождения участников программы инвестквот от ответственности за невыполнение в первый год норматива по выпуску продукции.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию всегда находит с Минсельхозом совместное решение по вопросам в рыбной отрасли, заявил председатель комитета Александр Двойных на коллегии министерства. В качестве примера сенатор привел изменения по плате за перезаключение договора пользования рыболовными участками, сообщает корреспондент Fishnews.

Теперь комитет рассчитывает, что диалог с ведомством поможет снять вопрос по программе инвестиционных квот. «С учетом этого опыта мы можем продолжить взаимодействие и отработать в том же конструктивном ключе вопрос освобождения инвесторов, которые осуществляют строительство береговых рыбоперерабатывающих заводов в рамках программы инвестиционных квот, от штрафных санкций за неисполнение в первый год требований по нормативам производства, внеся необходимые изменения в действующее постановление», — сказал Александр Двойных.

Он обратил внимание, что по освобождению инвесторов от штрафов был запрос от сенаторов, также тема обсуждалась на правительственном часе.

Напомним, что в марте на правчасе с вице-премьером Дмитрием Патрушевым спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала регуляторов вернуться к вопросу освобождения инвесторов, вложившихся в береговые заводы под инвестквоты, от ответственности за невыполнение обязательств по выпуску продукции в первый год работы предприятия. Верхняя палата парламента рекомендовала правительству проработать такие изменения.

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