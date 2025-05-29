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Продукция из муксуна

Депутаты Якутии продолжают шлифовать инициативу по муксуну и осетру

В парламенте Республики Саха (Якутия) подготовили новую редакцию проекта обращения в правительство РФ о снижении такс исчисления ущерба для сибирского осетра популяции бассейна Лены и муксуна.

Вопрос обсудили на расширенном заседании постоянного комитета регионального Государственного собрания (Ил Тумэн) по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии, сообщили Fishnews в пресс-службе парламента республики.

Муксун — один из основных промысловых видов Якутии, также в регионе ведется добыча сибирского осетра в рамках промышленного, любительского и традиционного рыболовства. Однако из-за чрезмерно высоких такс исчисления ущерба взыскания, назначаемые за незаконный промысел этих рыб, неподъемны для простых граждан, считает глава профильного комитета Андрей Находкин.

Сейчас такса исчисления ущерба для сибирского осетра составляет 160 456 рублей за одну особь, для муксуна — 70 083 рубля.

Ранее профильный комитет уже выносил на рассмотрение парламента Якутии проект обращения в правительство РФ о снижении такс до 68 868 рублей по сибирскому осетру и 2 306 рублей — по муксуну. Однако эта инициатива спровоцировала дебаты, депутаты отклонили документ.

Проект обращения решили доработать, и сейчас на заседании профильного комитета обсуждалась его новая редакция. В частности, предложено:

— вывести сибирского осетра популяции бассейна реки Лена в отдельную позицию с установлением размера таксы 20 822 рубля;

— вывести муксуна популяции Обь-Иртышского бассейна в отдельную позицию (как обсуждалось ранее в якутском парламенте, именно эта популяция сильнее всего страдает от браконьерства);

— включить муксуна в позицию «омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, сиги», для которых размер таксы установлен в размере 3 640 рублей.

После обсуждения члены комитета утвердили новую редакцию проекта постановления.

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