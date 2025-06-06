Алексей Буглак: Регистрация внебиржевых договоров увеличит и без того возросшие издержки рыбаков

Важный фактор, который нужно учитывать при обсуждении инициативы регистрации внебиржевых договоров по рыбе, — потенциальный объем издержек бизнеса и их влияние на себестоимость продукции, прокомментировал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Предложение распространить регистрацию внебиржевых договоров на рыбную продукцию вызвало резонанс в отраслевом сообществе. Новое требование увеличит нагрузку на участников рынка, притом что необходимость его непонятна: для формирования прозрачных ценовых индикаторов можно рассмотреть и другие инструменты, отмечают в рыбохозяйственных ассоциациях.

«Инициативу по регистрации внебиржевых договоров объясняют необходимостью формирования индикаторов рыночных цен, — рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. — Однако уже сейчас, без введения нового обязательного требования к рыбакам, можно получать необходимую информацию в рамках межведомственного взаимодействия».

Так, отметил собеседник Fishnews, перечень сведений о внебиржевом договоре содержит 52 позиции, которые на 95% дублируют информацию, подаваемую экспортерами в ФТС при заполнении таможенной декларации. Мониторинг цен на основные виды рыбной продукции осуществляют подведомственные Росрыболовству организации.

Стоит также учитывать, что неоднородность рыбной продукции, из-за которой она, собственно, и не может торговаться на бирже, приводит к искажению средней цены, обратил внимание президент АДМ.

Еще один важный фактор, который необходимо учитывать при обсуждении предложения, — это потенциальный объем издержек бизнеса и их влияние на себестоимость продукции. Руководитель ассоциации назвал приблизительные объем регистрации сделок по минтаю.

«А в списке ФАС предложены и другие виды рыбной продукции. Несложно представить, во сколько десятков и даже сотен миллионов рублей обойдется рыбакам новая обязанность», — сказал Алексей Буглак.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.