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Вопросы введения обязательной регистрации внебиржевых договоров по рыбной продукции участники Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили на конференции Fishnews Online

Координационный совет: К допнагрузке на предприятия надо подходить очень осторожно

Введение обязательной регистрации внебиржевых договоров по рыбной продукции обернется новой дополнительной нагрузкой на предприятия, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока высказались об идее обязательной регистрации внебиржевых договоров в отношении рыбной продукции. Список товаров, в отношении которых биржам предоставляется информация по постановлению правительства РФ от 31 мая 2023 г. № 892, предложено дополнить видами продукции из разных видов рыб. Это продукция из минтая, сельди, лососей, пикши, трески, реализуемая на внутренний рынок страны и на экспорт (при объемах сделки не менее 10 тонн).

С инициативой связано множество вопросов, и такие требования вновь увеличат административную нагрузку на предприятия, обратили внимание в объединении. Пресс и так велик, и к новым обременениям для участников рынка необходимо подходить очень осторожно, чтобы не подрывать экономику и развитие отрасли, заявили в КС.

Также совет вновь выступил против введения обязательной продажи рыбной продукции на организованных торгах — такое требование только создаст дополнительного посредника, ничего не дав ни производителю, ни потребителю, считают в объединении.

Помимо членов Координационного совета в обсуждении темы регистрации внебиржевых договоров на конференции Fishnews Online участвовал президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

На встрече также был поднят вопрос своевременной отправки рыбной продукции с Дальнего Востока в западные регионы по железной дороге — для этого требуется обеспечение РЖД провозной способности для операторов с запада на восток.

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НазадМетки: биржадальний востокправительство
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