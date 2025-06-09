В законе хотят конкретизировать порядок расторжения договора на рыболовный участок

Ко второму чтению законопроекта о рыболовных участках подготовлены поправки, прописывающие алгоритм на случай невнесения платы за перезаключение договора без торгов.

Напомним, что Комитет Госдумы по аграрным вопросам предложил 10 июня рассмотреть законопроект о единовременной кампании по перезакреплению рыболовных участков без торгов.

При этом ко второму чтению комитет поддержал ряд поправок. В том числе предлагается уточнить порядок расторжения договора за невнесение платы за перезакрепление участка.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется следующий алгоритм. Госорган, заключивший договор, в течение трех рабочих дней с даты наступления срока оплаты должен направить пользователю уведомление о необходимости внесения платежа в десятидневный срок. Отсчет будет вестись с даты направления уведомления, а высылаться оно — по электронной почте.

Если пользователь в отведенное время не заплатит, госорган в течение трех рабочих дней после истечения десятидневного срока направит уведомление о расторжении нового договора в одностороннем порядке.

Договор будет считаться расторгнутым в одностороннем порядке с даты получения пользователем уведомления.

Правила расчета и взимания платы утверждены постановлением правительства от 13 июля 2024 г. № 959. При этом в апреле нынешнего года кабмин внес изменения в эти правила.

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