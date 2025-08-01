Лилия Васильева: Работать в продажах очень интересно

Для успешной продажи продукции профильным подразделениям рыбопромышленных компаний порой приходится находить нетривиальные решения. О своей работе в интервью журналу Fishnews рассказала руководитель коммерческого отдела Южно-Курильского рыбокомбината Лилия Васильева.

Компания работает как на внутренний рынок, так и на экспорт. Из примерно 20 видов рыб рыбокомбинат производит порядка 50 наименований продукции. Важным направлением для предприятия стал выпуск рыбной муки и жира: несколько лет назад Южно-Курильский рыбокомбинат запустил на острове Кунашир завод по производству этой продукции.

С введением санкций стали активнее говорить о необходимости импортозамещения в производстве кормов для аквакультуры и других отраслей АПК. В России появляются новые предприятия по выпуску кормов. К рыбной муке и жиру, безусловно, наблюдается рост интереса со стороны внутреннего рынка, отметила Лилия Васильева.

«Производство кормов растет: это продукция не только для аквакультуры, но и для обеспечения КРС и других направлений. Увеличивается в том числе и количество небольших предприятий по выпуску кормов. Расширяются стабильные, известные производители — такие как «Акварекс», «ЛимКорм», — обратила внимание руководитель коммерческого отдела. — И у российских производителей кормов мы видим интерес к отечественной рыбной муке и жиру. В основном мы работаем с крупными предприятиями, но и достаточно велика заинтересованность со стороны небольших производителей».

Собеседница Fishnews ответила на вопросы и о зарубежных рынках для рыбы и морепродуктов. Правительство в феврале утвердило программу продвижения российской продукции на экспортном направлении под брендом «Сделано в России». Такая работа принесет результат и для российской рыбной продукции. «Организация в том числе деловых миссий, формирование устойчивых партнерских связей с заинтересованными иностранными государствами — все это вносит свою лепту в продвижение российских продуктов на мировом рынке и непосредственно поможет производителям в реализации продукции, в расширении географии поставок», — считает Лилия Васильева.

Руководитель коммерческого отдела ЮКРК также обрисовала, как меняется экспортный рынок для добытчиков и что помогает в проведении зарубежных переговоров, — полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.