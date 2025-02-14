Россия замещает импортные рыбные корма и малька

В прошедшем году российские производства закрыли около 25% потребностей отечественных аквакультурных хозяйств по кормам и 15% потребностей — по рыбопосадочному материалу лососевых, приводит данные Росрыболовство.

Корма

За прошлый год в стране произведено 51,4 тыс. тонн рыбных кормов — на 19% больше, чем в 2023 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве напомнили, что до 2022 г. зависимость отечественной аквакультуры лососевых от зарубежных кормов достигала 90%. В 2023 г. была введена дополнительная государственная поддержка — компенсация части прямых капитальных затрат на строительство и модернизацию предприятий по производству рыбных кормов.

Российские инвесторы построили ряд новых объектов по выпуску кормов в Курской, Нижегородской, Астраханской областях и Республике Северная Осетия — Алания. В Саратовской области модернизировано действующее предприятие.

Согласно прогнозам, к 2030 г. общий объем производства составит порядка 250 тыс. тонн рыбного корма в год, отметили в федеральном агентстве.

Посадочный материал

До 2021 г. включительно порядка 98% рыбопосадочного материала лососевых импортировалось. Основными поставщиками были Норвегия, Дания, США, Франция.

«В последние годы российские рыбоводы разворачиваются в сторону отечественных племенных хозяйств, где породы адаптированы к нашим условиям, а сами производства прозрачны с точки зрения эпизоотики», — подчеркнули в Росрыболовстве.

Для удовлетворения возросшего спроса в 2024 г. проведена модернизация действующего племенного хозяйства в Адлере и построены новые производства в Вологодской и Ярославской областях, а также в Республике Карелия.

Согласно прогнозам, к 2030 г. товарное лососеводство России сможет выйти на 80% самостоятельного обеспечения по посадочному материалу и на 90% по кормам, подчеркнули в ФАР.

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