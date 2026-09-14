Наука актуализировала данные о донных обитателях Западной Камчатки

В Тихоокеанском филиале ВНИРО подвели итоги летних комплексных исследований на Западно-Камчатском шельфе. По результатам экспедиции ученые отметили прирост запаса трески и снижение по наваге и камбалам.

Итоги комплексной научной экспедиции на НИС «Владимир Сафонов» в Охотском море рассмотрели на заседании биологической секции ученого совета Тихоокеанского филиала ВНИРО. В ходе донной траловой съемки планировалось собрать данные для оценки состояния запасов массовых видов водных биоресурсов и получить информацию об основных параметрах фоновых условий на Западно-Камчатском шельфе в летний период 2026 г .

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, исследования охватили акваторию площадью более 33 тыс. кв. км. По итогам анализа собранных данных ученые пришли к выводу о некотором сокращении учетной биомассы донного ихтиоцена. Оно может быть связано со снижением запасов по естественным причинам и возможным недоучетом гидробионтов. Несмотря на эти изменения, сейчас донный ихтиоцен Западно-Камчатской подзоны находится в стабильном состоянии.

Исследования показали, что основу донных сообществ рыб составляют семейства камбаловых (47%), тресковых (26%) и рогатковых (15%). По сравнению с показателями 2024 г . зафиксирован прирост биомассы трески на 36%, при этом отмечается снижение биомассы наваги на 20%, камбал — сахалинской на 27%, желтоперой на 21% и палтусовидной на 41%, многоиглого керчака на 36% и широколобого шлемоносца.

Среди крабов в районе исследований чаще всего встречался камчатский — 53%. Доля краба-стригуна бэрди в учтенных особях составила 28%, синего краба — 10%, краба-стригуна опилио — 8%.

Кроме того, во время научно-поисковых работ в Японском море отмечались разреженные акустические записи стайных пелагических рыб в Уссурийском заливе.

Собранные в экспедицииматериалы послужат основой для оценки запаса и прогнозирования объемов общего допустимого улова и рекомендуемого вылова на 2028 г ., а также уточнения прогнозов на 2027 г .

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