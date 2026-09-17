Казахстанская наука отмечает проблемы с осетровыми в Каспии

В казахстанской части Каспийского моря в последние годы наблюдается резкое сокращение популяций осетровых видов рыб, рассказали на МРФ. По данным отраслевой науки республики, в 2021-2025 гг. запасы сократились примерно на 90%.

Результаты исследований на «каспийском» круглом столе в рамках Международного рыбопромышленного форума представила первый заместитель гендиректора ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» Республики Казахстан, д.б.н. Сауле Асылбекова, сообщает корреспондент Fishnews.

Комплексные исследования Казахстанского агентства прикладной экологии организованы по заказу Комитета рыбного хозяйства республики. Научные изыскания прошли в казахстанской части Каспийского моря и дельте реки Урал. Применялись гидроакустический учет и тралово-гидроакустическая съемка.

По словам Сауле Асылбековой, в ходе обследования акватории был выявлен 21 вид промысловой ихтиофауны.

«Наиболее разнообразно были представлены ельцовые и алозовые рыбы. Кроме того, в составе ихтиофауны отмечены осетровые, кильковые, карповые, окуневые и сомовые виды рыб. Особый интерес представляет присутствие трех видов осетровых — это русского осетра, севрюги и белуги. Полученные данные свидетельствуют о сохранении достаточно высокого видового разнообразия», — рассказала докладчик.

В то же время исследователь подчеркнула, что наличие вида в составе уловов еще не означает его высокой численности. Особую озабоченность казахстанских ученых вызвало состояний популяций осетровых.

«Многолетняя динамика вылова осетровых рыб демонстрирует выраженное снижение после 2021 года. И в 2025 году примерно сократилось на 90%. Основу вылова формировала севрюга, объем ее тоже значительно сократился. Вылов русского осетра после кратковременного пика в 2023 году тоже сократился. Тогда как белуга и шип отмечались эпизодически, а стерлядь сохранялась на стабильно низком уровне», — проинформировала Сауле Асылбекова.По ее словам, в условиях недостаточного естественного воспроизводства в Казахстане практикуются зарыбления реки Урал молодью осетровых.

«С 2021 по 2025-е годы в реку Урал было выпущено более 27 млн экземпляров молоди, основную часть которых обеспечивал Урал-Атырауский осетровый рыбоводный завод. Динамика выпуска характеризовалась снижением в 2023—2024-м годах с последующим ростом до почти 6 млн экземпляров в 2025 году. Сокращение объемов было связано с реконструкцией осетровых рыбоводных заводов, направленных на создание условий для содержания РМС и увеличения выпуска молоди повышенной навески», — подчеркнула Сауле Асылбекова.

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