Таможенный контроль на пунктах пропуска собираются ускорить

Правительство актуализировало Стратегию развития таможенной службы до 2030 г. В числе изменений — сокращение времени досмотра грузовиков на пунктах пропуска через госграницу и дальнейшее развитие электронного декларирования товаров.

Поправки внесены распоряжением кабмина от 7 сентября 2026 г. № 2401. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, основная цель изменений — продолжение полномасштабной работы по модернизации таможенной сферы.

Одно из приоритетных направлений — сокращение времени досмотра грузового автомобильного транспорта на пунктах пропуска через госграницу с нынешних 50–35 минут до 10 минут. Достичь такого результата планируется в том числе за счет обеспечения цифровизации процессов контроля.

Предполагается, что соответствующие технические средства контроля — электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков — станут частью перспективных моделей автомобильного, морского, железнодорожного и воздушного пунктов пропуска. С 1 января 2027 г . такие перспективные модели будут использоваться в качестве стандарта при строительстве, модернизации и реконструкции пунктов пропуска.

Еще один механизм оптимизации таможенных операций — использование предварительных деклараций на товары, поданных при проведении таможенного контроля на автомобильных пунктах пропуска.

Планируется совершенствовать работу распределительной сети центров электронного декларирования.

Также важнейшей задачей остается достижение «цифровой зрелости» таможенного администрирования. Для этого в том числе собираются запустить обновленную информационную систему таможенных органов.

Стратегию развития таможенной службы до 2030 г . правительство утвердило в мае 2020 г. Ее главным целевым показателем остается увеличение доли автоматизированных таможенных операций до 100%.

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