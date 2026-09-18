Губернатор Хабаровского края обсудил планы по восстановлению «Якоря» с Денисом Мантуровым

Одной из главных тем встречи первого зампреда правительства Дениса Мантурова и главы Хабаровского края Дмитрия Демешина стала поддержка судоремонта. Внимание уделили вопросу бывшего завода «Якорь».

Губернатор рассказал о планах реновации предприятия в заливе Советская Гавань с использованием преференциального режима территории опережающего развития. Также на базе завода планируется сформировать судоремонтный кластер с перспективой развития судостроения.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, на встрече была отмечена необходимость определения индустриального партнера, который обеспечит загрузку мощностей и возьмет на себя обязательства по развитию производства.

Накануне Дмитрий Демешин поднял вопрос восстановления «Якоря» у Владимира Путина. Губернатор подчеркнул, что в развитии судоремонтных мощностей региона заинтересованы прежде всего рыбаки.

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