В перевозках рыбы развивается тренд на долгосрочные контракты

Рост числа долгосрочных контрактов — одна из тенденций перевозок рыбной продукции, отмечает генеральный директор компании «Дальрефтранс» (входит в Транспортную группу FESCO) Андрей Гречкин.

«Доля долгосрочных контрактов у нас растет год от года. За последние два года она увеличилась с точки зрения объемов перевозимой продукции в 2,2 раза», — сообщил Fishnews руководитель компании — оператора рефконтейнеров на полях Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Договоры, которые заключаются на длительный срок, помогают сделать работу более планомерной — а это очень важно для перевозок рыбы и морепродуктов.

Такие контракты, по словам Андрея Гречкина, сейчас составляют 29% от общего объема перевозок рыбы и являются окном для роста.

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