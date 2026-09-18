Магаданский суд вынес решение по делу об икре и наркотиках
Четверых жителей Магаданской области осудили за незаконный оборот немаркированной красной икры стоимостью почти 7 млн рублей. Кроме того, организатора ОПГ признали виновным в приобретении и хранении наркотиков.
Суд установил, что в ноябре
После того, как одна из поставок контрафактного товара была изъята в аэропорту Магадана, организатор привлек к противоправной деятельности отца и жену. С мая по декабрь
Правоохранители изъяли из нелегального оборота свыше тонны сомнительного товара. Кроме того, при задержании у организатора преступной группы при себе оказались наркотики растительного происхождения. А в ходе обыска его гаража нашли синтетические наркотики.
Фигурантов признали виновными по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (производство, покупка, хранение, перевозка и сбыт продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Главу банды также осудили по части 1 и 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном и крупном размерах).
Суд приговорил организатора к четырем годам лишения свободы условно с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей. Его подельникам — отцу и супруге — штрафы в размере 650 тыс. рублей и 600 тыс. рублей соответственно. Поставщику икры из Эвенска дали два года условно.
Приговор в законную силу не вступил.
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