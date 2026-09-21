Россия и Венесуэла сделали новый шаг для расширения рыбной торговли

Россельхознадзор и Министерство народной власти по делам рыболовства и аквакультуры Венесуэлы подписали протокол о ветеринарно-санитарных требованиях к рыбопродукции для взаимных поставок.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене провела переговоры с заместителем министра народной власти по делам рыболовства и аквакультуры Венесуэлы Педро Эмилио Герра Кастельяно. Встреча состоялась на IХ Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства, представители России и Венесуэлы подписали протокол о ветеринарно-санитарных требованиях при производстве, перемещении, хранении, реализации безопасной пищевой рыбной продукции и продуктов аквакультуры, предназначенных для взаимных поставок.

Юлия Швабаускене отметила, что при достижении всех договоренностей служба готова рассматривать вопросы в оперативном порядке. Ожидается, что документ будет способствовать обеспечению прослеживаемости и ветеринарно-санитарной безопасности товаров в рамках торговли между Россией и Венесуэлой.

Педро Эмилио Герра Кастельяно подчеркнул: подписание протокола укрепляет экономические связи, открывая новые возможности для российских и венесуэльских компаний.

Напомним, переговоры о подписании протокола были запущены специальным распоряжением правительства в декабре. На прошлогодних выставке и форуме в Санкт-Петербурге Педро Эмилио Герра Кастельяно рассказал, что компании Венесуэлы заинтересованы в расширении рыбного экспорта в РФ.

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