Цена и ценность рыбы стали темами МРФ

Во второй день Международного рыбопромышленного форума участники круглых столов попытались посмотреть на рыбу в разрезе глобальной торговли и обсудить, что формирует ее ценность в глазах потребителя.

Фактор стоимости

Поскольку рыба не существует «в вакууме», а является важным объектом международной торговли, ее цена во многом зависит от доступности сырья. По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организация Объединенных Наций (ФАО), мировой вылов уже несколько десятилетий стагнирует на уровне 90 млн тонн, а глобальный прирост объемов производства рыбной продукции — в 2024 г . они достигли 235 млн тонн — обеспечивает аквакультура, за счет которой и достигается баланс спроса и предложения.

Для нашей страны картина пока обратная. «Россия — рыболовный гигант, но аквакультурный карлик», — выразился директор Отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков. Российскому рыбному экспорту такая ситуация открывает хорошие перспективы для работы как на традиционных рынках, так и на новых направлениях.

Однако отечественному рыбохозяйственному комплексу приходится решать две разнонаправленные задачи. С одной стороны, это увеличение годового потребления рыбы до рекомендованных Минздравом 28 кг на человека, сообщает корреспондент Fishnews.

«По данным Росрыболовства за 2025 г . среднедушевое потребление рыбы в России составляет 25,8 кг в год. Для того чтобы довести его до уровня 28 кг , нам понадобится 300 тыс. тонн продукции», — привел расчеты аналитик Рыбного союза Николай Мочалов.

С другой стороны, рыбакам к 2030 г . нужно нарастить экспорт в деньгах в полтора раза к уровню 2021 г . — до 8,5 млрд долларов. «С учетом того, что в 2025 году экспорт составлял 6,1 млрд долларов и средней цены продукции за последние 10 лет, нам понадобится еще порядка 1 млн тонн в живом весе. Итого 1,3 млн тонн рыбопродукции необходимо для выполнения задач и целей, которые стоят перед российским рыбохозяйственным комплексом», — озвучил цифры эксперт.

Статистика по текущему году пока благоволит этим стремлениям даже несмотря на скромную лососевую путину и исчезновение сардины-иваси — за счет роста объемов добычи минтая и сельди на Дальнем Востоке. А благоприятная мировая конъюнктура позволила нарастить экспорт российской рыбопродукции по итогам 7 месяцев 2026 г . на 35% по стоимости — до 4,1 млрд долларов при объемах поставок, сопоставимых с прошлогодними.

Еще одной составляющей цены на рыбу является ее транспортировка из регионов добычи в центры потребления либо переработки, где важнейшим вопросом является сохранение качества продукта. «Рыба по умолчанию в море хорошая, если ее хорошо сделали. У нас как у логистов задача — не испортить ее по дороге», — заявил генеральный директор компании «Дальрефтранс» Андрей Гречкин. По его словам, риски снижаются, если использовать современное оборудование и тщательно планировать перевозки с учетом неравномерного распределения грузопотоков на разных направлениях.

На формировании экспортной стоимости российской рыбы специализируются порты ближайших соседей России по АТР, поделился мнением руководитель представительства Росрыболовства в Республике Корея Андрей Ким. В логистических хабах Китая и Южной Кореи перед рыбаками открываются различные возможности: перенаправить продукт внутрь страны, отправить транзитом в третьи страны, переработать и т.д.

«Иностранный порт — это место, где российская рыбная продукция из стандартной партии превращается в управляемый запас, полуфабрикат или готовый продукт», — рассказал Андрей Ким. По его словам, стоимость водных биоресурсов, добытых в российских морях и прибывших в Далянь, Пусан или Циндао, повышается за счет концентрации покупателей и доступа к рыночному механизму формирования цены.

Кроме того, южнокорейская индустрия умело превращает как российское сырье, так и местную продукцию марикультуры в высокомаржинальные брендированные кулинарные продукты высокой степени готовности, вроде сушеных водорослей, фишкейков, консервированных моллюсков и т.п. По мнению представителя Росрыболовства, такой подход не помешало бы взять на вооружение и российским производителям.

Проблема ценности

Пока же ценность российской рыбы, как и причины увеличить ее потребление, не очевидны даже родному покупателю. При этом с точки зрения скорости и эффективности усвоения белка, содержания омега-3, омега-6 и других микроэлементов у рыбы мало конкурентов, обратила внимание завкафедрой технологии продуктов питания Калининградского государственного технического университета Инна Титова. «Мы можем говорить, что рыба — это своего рода натуральная комплексная биодобавка, где все компоненты находятся в биодоступной форме», — предложила она.

Однако выбор покупателей в значительной степени определяется эмоциями, а они зависят от того, насколько вписывается продукт в современные тренды. Такие популярные форматы, как суши, крабовые палочки, креветки, аудитория, в том числе молодежная, зачастую вовсе не воспринимает как рыбу. «Мы должны создать продукт, где нет агрессивного рыбного запаха, нет косточек, и он эстетично выглядит, — убеждена Инна Титова. — Тогда рынок даст большой рост».

Исследования показывают, что 89% потребителей знают о пользе рыбы, но регулярно включают ее в рацион только 39%, указала директор по маркетингу группы брендов ГК «Юнифрост» Екатерина Стёганцева. По ее словам, хотя рост цен тоже является ограничительным фактором, удобных продуктов и решений, отвечающих потребностям покупателей, на рынке практически нет.

«Нужны готовые решения продуктовые — ready-to-cook, ready-to-eat, для молодежи «взял и пошел» или съел тут же, — согласна представитель группы компаний. — Когда у нас будет индустрия трансформирована таким образом, и мы будем отвечать на запрос потребителя в ногу со временем, тогда и потребление будет расти».

Чтобы люди не просто попробовали продукт, а возвращались за ним снова и снова, нужно гарантировать качество и растить доверие к бренду, создавая тем самым культуру потребления рыбы и морепродуктов. «Польза — это все-таки больше про рацио. А когда мы говорим про вкус — это эмоциональная история, когда мы говорим про бренд — это эмоциональная история», — подчеркнула Екатерина Стёганцева.

Во многих категориях рыбы и морепродуктов доля импульсных покупок достаточно высока, согласна с коллегой директор по категории «сурими» ГК «Юнифрост» Екатерина Куленко. По ее словам, задача производителя — в партнерстве с ритейлом предложить такой продукт в такой упаковке и таким образом, чтобы покупатель заметил его в торговой точке и не смог пройти мимо.

В поисках дополнительной ценности зарубежные рыбные бренды порой прибегают к необычным коллаборациям. Николай Мочалов привел примеры успешных кейсов по продвижению моллюсков Аляски — посредством интерактивной карты, рыбных консервов Fishwife — в содружестве с ресторанами быстрого питания и торговыми сетями, рыбных палочек и креветок в кляре — со вкусом пива Guinness.

Представители ритейла также считают важным не только привлечь внимание к рыбной полке, но и наращивать частоту покупок. Нужно дать покупателю «как можно больше поводов для потребления рыбы», считает директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток» Александра Сухарева. Таким поводом могут стать не только фестивали, дегустации и промоакции, но и предложение новинок. Для увеличения продаж, по мнению ритейлеров, следует фокусироваться на ассортименте, свежести рыбы, доступных ценах и грамотной коммуникации с потребителем.

Еще одна точка роста — встраивание рыбы в бурно растущий сегмент готовой еды, порекомендовал управляющий директор департамента крупного бизнеса «Россельхозбанка» Кирилл Костына. «Рыбе нужно заходить сюда. В нашем понимании рыбная отрасль прошла в 2019–2023 гг. инвестиционную фазу, которая была связана с добычей ресурса, — напомнил он. — Сейчас то время, когда рыбная отрасль должна подумать о том, чтобы следующей инвестиционной фазой было вхождение в глубокую переработку, в готовую еду. Рыбная продукция должна занять более заметное место в категории готовой еды».

По мнению председателя Рыбного союза Александра Панина, общая цель всех участников рынка — сделать рыбу и морепродукты современной, понятной и регулярной в потреблении продукцией. Среди барьеров, препятствующих росту потребления, он назвал и трудности с выбором рыбы, и сложности в приготовлении, и ценовую чувствительность.

«Ответ на эти барьеры — это не какая-то универсальная кампания и не усилия одной конкретной организации. Это набор взаимодополняющих действий: работа с ассортиментом, с полкой, продуктовые решения, фестивали, это работа с хорекой, это работа с шефами, это ЗОЖ-коммуникация, развитие национальных брендов и рецептурный контент», — отметил Александр Панин.

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Анна ЛИМ, Fishnews