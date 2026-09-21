Пути глобальной морской логистики обсудят в Светлогорске

Первый международный Форум портовых городов пройдет в Светлогорске Калининградской области 1 и 2 октября. Мероприятие объединит представителей регуляторов, логистические компании и экспертов морской логистики из России и других стран БРИКС.

Форум состоится на площадке «Янтарь-холла», сообщили Fishnews организаторы. Участниками мероприятия станут представители органов власти, госкорпораций, инвесторов, институтов развития, банков, страховых компаний и международных организаций, главы городов, руководители портов и транспортных компаний.

«Следует обеспечить сопряжение морских портов с железнодорожным, автомобильным видами транспорта, внутренними водными путями страны. В первую очередь необходима модернизация и развитие ключевых морских портов арктической зоны России. Учитывая, что только треть арктических портов имеет железнодорожное сообщение, и в связи с прогнозируемым увеличением объемов перевозки грузов требуется развитие подводящей транспортной инфраструктуры», — отмечал помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Во время своего рабочего визита в Бразилию в начале августа он пригласил бразильских коллег к участию в первом международном Форуме портовых городов.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных считает, что проведение мероприятия именно в этом регионе символично и закономерно. «Это самый западный порт России с богатейшей морской историей и уникальным опытом интеграции в систему мировой логистики. В современных условиях, когда формируются новые контуры экономических связей и транспортных коридоров, значение конструктивного диалога между портовыми городами возрастает многократно», — обратил внимание Алексей Беспрозванных.

В том, что мероприятие пройдет на Балтике, есть своя экономическая логика, продиктованная интересами российского бизнеса, отметил руководитель дирекции форума Андрей Садофьев.

«Это уникальная возможность выстроить эффективные деловые контакты. А еще ценнее найти тонкий баланс интересов бизнеса и власти, учитывая все вызовы и риски, возникающие во внешнеэкономической деятельности. Подчеркну, что, сталкиваясь, с немалыми логистическими трудностями, бизнес не ропщет, а готов к диалогу, к поиску решений, и даже сам эти решения предлагает. Собственно, Форум портовыx городов и призван стать площадкой для такого открытого, честного экспертного разговора», — подчеркнул Андрей Садофьев.

Он добавил, что компании, в свою очередь, хотели бы более акцентированной поддержки со стороны государства. Есть направления, где она очень востребована, например, расширение мобильныx терминалов для перевалки грузов, возможно, решения для перевалки на воде.

«И, конечно, Форум портовых городов — это возможность услышать регуляторов из первых уст, получить исчерпывающие ответы», — акцентировал руководитель дирекции форума.

К участию в мероприятии приглашены федеральные и региональные органы власти, госкорпорации (Росатом, Ростех, Роскосмос, ВЭБ.РФ), руководители крупнейших портовых операторов и бизнеса («Совкомфлот», ОСК, ГК «Дело», РЖД, «СУЭК», «НОВАТЭК», «Роснефть», «Русагро», «Газпром», «ДОМ.РФ», Группа «ВИС», АФК «Система», «Ростелеком», «Сибур Холдинг» и другие), представители стран БРИКС (включая Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Иран, ОАЭ, Египет, Индонезию), руководители крупнейших портов этих стран (Шанхая, Мумбаи, Александрии, Сантуса, Дурбана), международные инвесторы и эксперты, представители научного сообщества.

Кроме выставки и тематических дискуссий на форуме состоятся презентации инновационных решений морской логистики, студенческий деловой интенсив «Город-порт — молодежь у штурвала».

Организаторы указывают на взаимодействие России и дружественных стран в Трансарктическом транспортном коридоре. Тестовые проходы в высоких широтах РФ уже совершили контейнеровозы Китая и Южной Кореи. С надеждой на сотрудничество переговоры с российскими коллегами переговоры ведут индийские судовладельцы.

«Северный морской путь смотрит на Азию. А Азия пристально смотрит на российский Северный морской путь», — констатировал модератор пленарной сессии, директор Центра междисциплинарных исследований Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Марат Зембатов.

Сквозной темой форума станет новый вектор развития — городская портовая экономика. Этот стремительно растущий рынок требует единых подходов: в нормативном регулировании и страховании рисков, в создании единой цифровой логистической среды и финансовом обеспечении, в экологических стандартах и подготовке кадров.

Ответы на все актуальные вопросы морской логистической повестки даст деловая программа форума (она доступна на сайте мероприятия).

Медиахолдинг «Фишньюс» — информационный партнер форума.

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