Мастерство автора Fishnews отметили премией

Шеф-редактор Fishnews в Москве и ЦФО Анна Лим стала победителем конкурса журналистского мастерства Fish Corr в номинации «Лучший материал в отраслевых СМИ». Награждение состоялось на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

Наградой отмечены материалы «Рыба плывет навстречу рынку» и «Аквакультуре нужен новый импульс», которые вышли на ресурсах медиахолдинга «Фишньюс» в этом году.

Анна много лет освещает тематику развития потребления рыбы и морепродуктов и вопросы аквакультурной отрасли.

«Рада, что мы, журналисты отраслевых СМИ, можем внести хоть и скромный, но, надеюсь, важный вклад в развитие аквакультуры и других секторов рыбной промышленности», — отметила на награждении шеф-редактор Fishnews.

Конкурс Fish Corr ежегодно проводится среди СМИ и авторов, пишущих о развитии рыбопромышленной отрасли, восстановлении водных биоресурсов и экологии. Премию учредило в 2019 г . Росрыболовство совместно с Главрыбводом.

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