Лососевая путина добирает остатки на Дальнем Востоке

На 20 сентября вылов тихоокеанских лососей в Дальневосточном бассейне составил 97,4 тыс. тонн. Промысловую статистику сейчас пополняют кета и кижуч.

Напомним, что в Камчатском крае на путине удалось добыть только порядка 55,9 тыс. тонн.

В Сахалинской области вылов на отчетную дату достиг только около 11,5 тыс. тонн, в том числе освоили около 4 тыс. тонн кеты.

В Хабаровском крае, где лов еще также открыт, поймано около 24,8 тыс. тонн. При этом объем добычи кеты добрался до 12 тыс. тонн, передает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные ВНИРО.

В Магаданской области поймано около 3,9 тыс. тонн, в Приморском крае — порядка 1 тыс. тонн (включая 36 тонн кеты), на Чукотке — 320 тонн.

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