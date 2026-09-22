Пошлины, «прибрежка» и крабовые лицензии: губернатор Поморья поднял вопросы экспорта

Глава Архангельской области Александр Цыбульский на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге призвал работать над снятием тарифных барьеров в зарубежных странах и решить вопрос прибрежного рыболовства. Также губернатор предложил оптимизировать оформление лицензии для поставок живых крабов.

Александр Цыбульский возглавляет комиссию Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт». На пленарной сессии МРФ губернатор привел основные барьеры для развития поставок рыбы и морепродуктов.

Прежде всего это снижение тарифов на внешних рынках. Даже в дружественных странах БРИКС пошлины на импорт российской продукции из водных биоресурсов могут доходить до 30 процентов, привелв качестве примера глава региона Индию. В таком случае даже при более привлекательным себестоимости и качеству продукции Россия проигрывает конкурентам, которые заключили преференциальные соглашения.

Понятно, что смягчение условий поставок — это двустороннее движение, это уступки, но их надо искать, считает губернатор.

В качестве второго вопроса он выделил снятие ограничений на экспорт продукции прибрежного рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. «Наверное, есть позиция, почему это ограничение у нас есть, но тем не менее сегодня уже формируется правоприменительная практика, при которой такая продукция не может быть реализована на внешнем рынке», — напомнил о проблеме губернатор. Тема — важная для приморских регионов.

«Поэтому здесь надо посмотреть, если такая возможность есть, то, может быть, внести в 166-й ФЗ изменения и все-таки позволить при обеспечении потребностей внутреннего рынка дать возможность таким предприятиям продавать часть своей продукции в том числе на экспорт», — предложил Александр Цыбульский.

Также власти Поморья считают важным обратиться к процедуре оформления лицензий на вывоз живого краба. «Сегодня разовая лицензия привязана к конкретному контракту, покупателю, объему продукции, стране назначения. Мне кажется, что это тоже сегодня сильно ограничивает мобильность экспортеров в принятии решений», — указал глава региона.

Он предложил рассмотреть возможность оформления генеральной лицензии на весь объем квоты, но при этом «с ограниченным перечнем стран, перечнем валюты, покупателей, которые могут быть второй стороной этого контракта».

Кроме того, губернатор подчеркнул важность транспортной субсидии для поставщиков продукции АПК. «Мы должны ее предоставлять, поскольку изменившиеся рынки доставки, конечно, серьезно влияют на выручку компаний», — сказал о компенсации глава региона.

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