ЦСМС предложил сервис для анализа руководителям рыбацких компаний

Центр системы мониторинга рыболовства и связи разработал дашборд руководителя рыбопромысловой компании. В основу решения положены данные ГИС ОСМ.

Новый цифровой сервис ЦСМС представил на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Дашборд создан как единое рабочее пространство для оперативного анализа промысловой деятельности.

Руководитель получает в одном интерфейсе доступ к ключевым показателям: объемам вылова, структуре добычи, динамике освоения ресурсов, данным по бассейнам, регионам, видам водных биоресурсов, владельцам и конкретным судам, рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

«Ключевой особенностью разработки стала персонализированная модель доступа к данным. Дашборд учитывает авторизацию пользователя и формирует аналитическое представление с соблюдением конфиденциальности рыночной информации», — отметили в ЦСМС.

В специальном блоке персональной аналитики пользователь может оценить свою позицию в сравнении с рыночной группой: увидеть место среди участников, долю в совокупном вылове, а также сопоставить результаты компании с показателями типичного игрока рынка.

«По мере развития в дашборде появятся интерактивная карта географии промысла, новые аналитические разрезы и варианты представления данных, дополнительные показатели оценки промысловой деятельности. Пилотная версия решения уже готова, а его внедрение запланировано на 2027 год», — отметил начальник ЦСМС Александр Михайлов.

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