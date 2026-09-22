Экспорт вьетнамской рыбопродукции осложняют пошлины и снижение спроса

Стоимость поставок рыбной продукции из Вьетнама за первые восемь месяцев превысили 8 млрд долларов, что на 11% больше прошлогоднего результата. В августе экспорт достиг 1,14 млрд долларов (+6,4%), эксперты отмечают замедление темпов.

Информацию привела Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), сообщает корреспондент Fishnews. По данным отраслевого объединения, крупнейшей экспортной категорией остаются креветки — почти 3,28 млрд долларов за восемь месяцев. Поставки пангасиуса принесли 1,52 млрд долларов. Заметно вырос экспорт крабов и других ракообразных, однако этот объем пока несущественно влияет на общую динамику отрасли, считают специалисты.

Соединенные Штаты остаются главным фактором неопределенности в четвертом квартале. В августе стоимость поставок на этот рынок уменьшилась на 3,8%, до 182 млн долларов. Экспорт креветок снизился на 12,6%, пангасиуса — сразу на 49,3%. Сказывается не только тарифная нагрузка, но и большие запасы у американских импортеров — они сокращают закупки, заключают более короткие контракты и усиливают давление на цены.

Кроме того, с 24 июля многие вьетнамские рыбо- и морепродукты облагаются дополнительной пошлиной США в 12,5%. Еще одним риском для вьетнамских экспортеров креветок являются результаты антидемпингового пересмотра в Америке, которые могут привести к повышению пошлин и удорожанию поставок.

Альтернативные рынки тоже не гарантируют быстрого решения проблемы. Экспорт в Евросоюз в августе снизился на 6,2%, при этом стоимость поставок пангасиуса выросли на треть благодаря дефициту трески и другой белой рыбы. Китай и Гонконг за восемь месяцев закупили вьетнамских рыбы и морепродуктов более чем на 2 млрд долларов, но там темпы роста также замедляются. Поставки в страны АСЕАН продолжают увеличиваться, однако этот рынок пока не способен заменить США по масштабам закупок креветок и пангасиуса, отмечают в VASEP.

Дополнительное давление на экспортеров создают требования ЕС и США к подтверждению законности промысла, прослеживаемости происхождения сырья и соблюдению норм по защите морских млекопитающих. Ошибки или задержки при оформлении сертификатов и сопроводительных документов могут приводить к дополнительным проверкам на границе, задержке грузов, а иногда и к отказу в допуске продукции.

Но Вьетнам по-прежнему может приблизиться к целевому показателю экспорта в 12 млрд долларов по итогам 2026 г ., если ежемесячные поставки будут держаться примерно на уровне 1 млрд долларов, уверены эксперты. Однако риски ухудшения ситуации возрастут, если спрос в США не восстановится, результаты антидемпингового пересмотра в начале ноября приведут к высоким пошлинам или проблемы с документацией, необходимой для соблюдения требований по борьбе с ННН-промыслом и Закона о защите морских млекопитающих, продолжат задерживать поставки, предостерегли в ассоциации.

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