В ПИНРО на треску Баренцева моря смотрят с осторожным оптимизмом

Ученые Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии рассчитывают, что негативный тренд на сокращение популяции трески Баренцева моря на исходе. Предположительно, уже со следующего года запас и ОДУ будут постепенно расти.

Доклад, посвященный баренцевоморской треске, руководитель ПИНРО Константин Соколов представил на круглом столе «Рыба ищет, где глубже…» в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Fishnews.

Докладчик подчеркнул чрезвычайную важность такого промыслового объекта, как треска, для Северного бассейна. «Это экосистемообразующий вид. Треска в силу своей биомассы и того, что она является универсальным хищником и поедает все, что доступно размером ее рта, оказывает огромное влияние на всю экосистему. Таким образом, это один из столпов, на которых держится вся наша шельфовая баренцевоморская система», — рассказал Константин Соколов.

Далее он обратился к истории популяции трески за последние полтора десятилетия. Глава ПИНРО отметил, что в 2012-2013 гг. промысловый запас был на максимальном уровне, близком к историческому максимуму. Однако начиная с 2015 г . шло снижение и сейчас, по данным ученого, нерестовый запас составляет менее 1 млн тонн, а промысловый — около 1 млн тонн.

«Это соответствует уровню где-то близко к историческому минимуму. Причем наиболее опасно это для нерестового запаса. Потому что, согласно современным биологическим представлениям, на таком уровне уже очень низка вероятность того, что эта биомасса родителей будет продуцировать богатое потомство», — обратил внимание докладчик.

По его словам, вылов баренцевоморской трески в 2013 г . приблизился к 1 млн тонн. А на 2026 г . Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству приняла уровень ОДУ в 285 тыс. тонн — как в начале 1990-х.

«Это точно такая же яма. Ситуации вроде бы похожие, но причины разные. В девяностые годы проходил интенсивный промысел. <…> Промысел влиял очень сильно. Сейчас промысел ведется, я без ложной скромности скажу, что очень рационально, на предосторожном уровне. Рыбаки и ученые относятся к получаемой информации со всем вниманием», — сказал руководитель ПИНРО.

Он подчеркнул, что сейчас снижение запаса происходит за счет снижения урожайности очередных поколений.

«Если образно говорить, то в рыбном хозяйстве появление каждого поколения похоже на появление новой ступеньки эскалатора. Оно появляется каждый год, проживает свою жизнь и исчезает за горизонтом истории. Но дело в том, что, в отличие от метро, ступеньки этого природного «эскалатора» очень неравномерны. Они могут быть большими, могут быть маленькими, причем изменяться на протяжении первых лет жизни очень значимо под влиянием в первую очередь абиотических условий — насколько им удачно удается выживать. Но, к сожалению, регулировать состояние запаса, стремиться к его повышению мы можем только одним доступным человеку методом — регулируя промысел», — отметил Константин Соколов. По его мнению, на снижение продуктивности поколений повлиял климат.

«Баренцево море до нынешнего времени действовало в режиме «нескольких лет теплых — нескольких лет холодных». Теперь же, начиная с 2000 года, мы видим ряд исключительно теплых лет, которые прерываются разве что аномально теплыми. Это очень значимо повлияло на экосистему и на этот экосистемообразующий вид. Мы заметили, что урожайные поколения трески ранее появлялись в те периоды, когда холодный период сменялся на теплый. В эти годы молодые поколения выживали очень хорошо и давали возможность промыслу нарастить показатели», — сообщил ученый.

О ближайшем будущем запаса баренцевоморской трески руководитель Полярного филиала ВНИРО рассуждал с оптимизмом.

«Похоже, что падение запаса, которое началось с 2015 года, остановилось. Запас стабилизируется. Возможно, что это происходит адаптация к новым условиям среды в Баренцевом море. Все-таки четверть века теплых лет прошла, пора привыкать. <…> На 2027 год мы очень осторожно ожидаем, что ОДУ будет выше уровня 2026 года примерно на 10%. К концу десятилетия мы ожидаем, что ОДУ составит около 400 тыс. тонн до 2031 года. Дальше заглядывать смысла нет», — заявил Константин Соколов.

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Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews