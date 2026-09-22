Новости
Руководитель ПИНРО Константин Соколов. Скриншот видеотрансляции

В ПИНРО на треску Баренцева моря смотрят с осторожным оптимизмом

Ученые Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии рассчитывают, что негативный тренд на сокращение популяции трески Баренцева моря на исходе. Предположительно, уже со следующего года запас и ОДУ будут постепенно расти.

Доклад, посвященный баренцевоморской треске, руководитель ПИНРО Константин Соколов представил на круглом столе «Рыба ищет, где глубже…» в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент Fishnews.

Докладчик подчеркнул чрезвычайную важность такого промыслового объекта, как треска, для Северного бассейна. «Это экосистемообразующий вид. Треска в силу своей биомассы и того, что она является универсальным хищником и поедает все, что доступно размером ее рта, оказывает огромное влияние на всю экосистему. Таким образом, это один из столпов, на которых держится вся наша шельфовая баренцевоморская система», — рассказал Константин Соколов.

Далее он обратился к истории популяции трески за последние полтора десятилетия. Глава ПИНРО отметил, что в 2012-2013 гг. промысловый запас был на максимальном уровне, близком к историческому максимуму. Однако начиная с 2015 г. шло снижение и сейчас, по данным ученого, нерестовый запас составляет менее 1 млн тонн, а промысловый — около 1 млн тонн.

«Это соответствует уровню где-то близко к историческому минимуму. Причем наиболее опасно это для нерестового запаса. Потому что, согласно современным биологическим представлениям, на таком уровне уже очень низка вероятность того, что эта биомасса родителей будет продуцировать богатое потомство», — обратил внимание докладчик.

По его словам, вылов баренцевоморской трески в 2013 г. приблизился к 1 млн тонн. А на 2026 г. Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству приняла уровень ОДУ в 285 тыс. тонн — как в начале 1990-х.

«Это точно такая же яма. Ситуации вроде бы похожие, но причины разные. В девяностые годы проходил интенсивный промысел. <…> Промысел влиял очень сильно. Сейчас промысел ведется, я без ложной скромности скажу, что очень рационально, на предосторожном уровне. Рыбаки и ученые относятся к получаемой информации со всем вниманием», — сказал руководитель ПИНРО.

История управления запасом трески Баренцева моря

Он подчеркнул, что сейчас снижение запаса происходит за счет снижения урожайности очередных поколений.

«Если образно говорить, то в рыбном хозяйстве появление каждого поколения похоже на появление новой ступеньки эскалатора. Оно появляется каждый год, проживает свою жизнь и исчезает за горизонтом истории. Но дело в том, что, в отличие от метро, ступеньки этого природного «эскалатора» очень неравномерны. Они могут быть большими, могут быть маленькими, причем изменяться на протяжении первых лет жизни очень значимо под влиянием в первую очередь абиотических условий — насколько им удачно удается выживать. Но, к сожалению, регулировать состояние запаса, стремиться к его повышению мы можем только одним доступным человеку методом — регулируя промысел», — отметил Константин Соколов. По его мнению, на снижение продуктивности поколений повлиял климат.

«Баренцево море до нынешнего времени действовало в режиме «нескольких лет теплых — нескольких лет холодных». Теперь же, начиная с 2000 года, мы видим ряд исключительно теплых лет, которые прерываются разве что аномально теплыми. Это очень значимо повлияло на экосистему и на этот экосистемообразующий вид. Мы заметили, что урожайные поколения трески ранее появлялись в те периоды, когда холодный период сменялся на теплый. В эти годы молодые поколения выживали очень хорошо и давали возможность промыслу нарастить показатели», — сообщил ученый.

О ближайшем будущем запаса баренцевоморской трески руководитель Полярного филиала ВНИРО рассуждал с оптимизмом.

«Похоже, что падение запаса, которое началось с 2015 года, остановилось. Запас стабилизируется. Возможно, что это происходит адаптация к новым условиям среды в Баренцевом море. Все-таки четверть века теплых лет прошла, пора привыкать. <…> На 2027 год мы очень осторожно ожидаем, что ОДУ будет выше уровня 2026 года примерно на 10%. К концу десятилетия мы ожидаем, что ОДУ составит около 400 тыс. тонн до 2031 года. Дальше заглядывать смысла нет», — заявил Константин Соколов.

Читайте также: НИС «Профессор Бойко» вернулось из крабового рейса

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews
НазадМетки: ОДУ
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Коммуникации конвертируются в деньги

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь ЗУБАРЕВ

Первый заместитель председателя профильного комитета Совета Федерации

Игорь ЗУБАРЕВ

В рыбной отрасли Карелии запущен целый ряд важных проектов

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отраслевое сообщество активно включилось в популяризацию рыбной продукции

Все материалы

Интервью

Член Совета директоров компании «Амуррыбпром» Роман РО

Член Совета директоров компании «Амуррыбпром»

Роман РО

Еще не весь мир попробовал нашего краба

Коммерческий директор Находкинской базы активного морского рыболовства Анастасия ЛАШТУН

Коммерческий директор Находкинской базы активного морского рыболовства

Анастасия ЛАШТУН

Наша продукция востребована в России и за рубежом

Генеральный директор АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции» Наталья КОНДРАТЬЕВА

Генеральный директор АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции»

Наталья КОНДРАТЬЕВА

Мы работаем на стороне потребителя

Директор рыбопромышленной компании «Тройка», основатель цифровой платформы Fishplace Юлия БЕЛИКОВА

Директор рыбопромышленной компании «Тройка», основатель цифровой платформы Fishplace

Юлия БЕЛИКОВА

Наша миссия — повысить эффективность рыбопромышленных компаний

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Fishnews объединил все возможности для развития в рыбной отрасли

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл КОСТЫНА

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка

Кирилл КОСТЫНА

Российские рыбопромышленники ищут на рынках новые возможности

Все материалы

Крупным планом

На платформе «Фишстат» собрали полезные инструменты для тех, кто работает на рыбном рынке, в одном месте. Иллюстрация предоставлена командой Fishstat

FishStat: нырнем в мир цифрового сервиса для рыбной отрасли

5 августа у причала Владморрыбпорта разгружали судно «Пролив Лонга»

Как работает рыбный порт во Владивостоке: взгляд изнутри

Новый закон предусматривает положения не только по уточнению границ РЛУ, но и по обязательству пользователей участвовать в искусственном воспроизводстве водных биоресурсов. Фото Анатолия Макоедова

Сахалинская область готовится задействовать новый закон

Бренды встраивают продвижение рыбы и морепродуктов в повестку активного образа жизни. «Дефа» уже несколько лет сотрудничает с альпинистом Сергеем КОНДРАШКИНЫМ. Фото предоставлено компанией

Рыба и покорение вершин

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в «Экспофоруме» с 16 по 18 сентября

Путь к потребителю: делимся впечатлениями от выставки в Санкт-Петербурге

На торжественное открытие памятника министру рыбного хозяйства СССР Александру Ишкову пришли представители отрасли

Памятник Александру Ишкову украсил сквер Дальрыбвтуза

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2026 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов