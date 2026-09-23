Отечественные уловы пока на уровне 3,6 млн тонн

На 21 сентября российские предприятия добыли около 3,6 млн тонн рыбы и морепродуктов. Более 2,8 млн тонн приходится на Дальневосточный бассейн.

Минтая на Дальнем Востоке поймали почти 1,8 млн тонн (+35,7 тыс. тонн к уровню 2025 г .), трески — 95,8 тыс. тонн (+3,2 тыс. тонн), тихоокеанской сельди — 526,9 тыс. тонн (+128,8 тыс. тонн), камбал — 52,2 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Северный бассейн принес 256,9 тыс. тонн, 114,7 тыс. тонн из которых пришлось на треску. Уловы пикши достигли 55,2 тыс. тонн, на 9,4 тыс. тонн превысив результат за аналогичный период прошлого года.

В Западном бассейне наловили 53,2 тыс. тонн. Шпрота (кильки) добыли 34,2 тыс. тонн (+2,2 тыс. тонн к уровню 2025 г .), балтийской сельди (салаки) — 14,1 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне взяли 21,6 тыс. тонн. Больше половины уловов составила хамса: 12,4 тыс. тонн.

Вылов Волжско-Каспийского бассейна достиг 42,2 тыс. тонн. Там освоили 14,4 тыс. тонн кильки и 9,8 тыс. тонн частиковых видов рыб (+0,3 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 351тыс. тонн.

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