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Ученые КамчатНИРО проверили сообщения о гибели морских звезд и свечении Авачинской губы. Фото пресс-службы ВНИРО

«Кладбище» морских звезд в Авачинской губе изучили специалисты

В середине сентября в Петропавловске-Камчатском на берегу городской набережной и бухты Сероглазка заметили большое количество мертвых морских звезд и ночное свечение воды. Возможные причины этого явления озвучила наука.

Природные процессы, которые происходят в Авачинской губе, прокомментировали специалисты Камчатского филиала ВНИРО.

С 2013 г. сотрудники КамчатНИРО проводят комплексный мониторинг Авачинской губы, отметила заведующая лабораторией рыбохозяйственной экологии филиала Екатерина Лепская. Исследования охватывают ряд элементов биоты (фито-, зоо-, ихтиопланктон и макрозообентос) и некоторые гидрологические параметры среды (температуру, соленость и содержание биогенных элементов).

С 2023 г. мониторинг охватывает и рекреационные акватории, в частности район Озерновской косы. Особое внимание уделяют организмам, вызывающим «красные приливы». По словам ученой, в водах Авачинской губы к таким организмам относятся прежде всего водоросли Pseudo-nitzschia и Alexandrium catenella. Они являются источниками токсинов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, определенная концентрация Alexandrium окрашивает воду в красновато-бурый цвет, а в темное время суток дает свечение. Такое явление уже наблюдали в 2023 и 2025 гг. отметили специалисты.

В сентябре обширные полосы «цветения» вновь появились в Авачинской губе. Области красноватой воды (их вызывает скопление клеток Alexandrium) чередовались с полосами горчичного цвета (из-за водоросли Skeletonema).

При этом Skeletonema может негативно влиять на отдельные группы иглокожих, например, вызывать гибель морских звезд, обратили внимание ученые.

В то же время обследование пляжа на Озерновской косе и в бухте Сероглазка показало, что массовые выбросы морских звезд, как правило, привязаны к акваториям с выходами канализационных коллекторов.

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  • Ученые КамчатНИРО проверили сообщения о гибели морских звезд и свечении Авачинской губы. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Специалист за работой. Фото пресс-службы ВНИРО
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