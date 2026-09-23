«Кладбище» морских звезд в Авачинской губе изучили специалисты
В середине сентября в Петропавловске-Камчатском на берегу городской набережной и бухты Сероглазка заметили большое количество мертвых морских звезд и ночное свечение воды. Возможные причины этого явления озвучила наука.
Природные процессы, которые происходят в Авачинской губе, прокомментировали специалисты Камчатского филиала ВНИРО.
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Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, определенная концентрация Alexandrium окрашивает воду в красновато-бурый цвет, а в темное время суток дает свечение. Такое явление уже наблюдали в 2023 и 2025 гг. отметили специалисты.
В сентябре обширные полосы «цветения» вновь появились в Авачинской губе. Области красноватой воды (их вызывает скопление клеток Alexandrium) чередовались с полосами горчичного цвета (из-за водоросли Skeletonema).
При этом Skeletonema может негативно влиять на отдельные группы иглокожих, например, вызывать гибель морских звезд, обратили внимание ученые.
В то же время обследование пляжа на Озерновской косе и в бухте Сероглазка показало, что массовые выбросы морских звезд, как правило, привязаны к акваториям с выходами канализационных коллекторов.
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