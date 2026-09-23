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Минтай на китайском прилавке. Архивное фото

Рынок КНР принимает все больше российской рыбы

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе-августе вырос до 926 тыс. тонн на сумму более 3,05 млрд долларов. Прибавка по сравнению с уровнем прошлого года составила 19% в весе и 54% в деньгах, отметили в Рыбном союзе.

Экспорт мороженого минтая БГ вырос на 25% (год к году) в натуральном выражении и на 75% в денежном — до 470 тыс. тонн на 844 млн долларов, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая.

«Высокий уровень цен на мировом рынке на минтая ПБГ побуждает производителей делать упор на его производство и наращивать экспортные поставки», — прокомментировали аналитики.

Мороженого филе минтая продали в Китай 6 тыс. тонн, стоимость этих поставок составила 15 млн долларов. Прибавка (год к году) — 15% в весе и 35% в деньгах, сообщили Fishnews в пресс-службе Рыбного союза.

Рост экспорта этого продукта происходит на фоне сохранения высокого объема его выпуска на судах в море в январе-августе. Показатель держится на уровне прошлого года — порядка 77 тыс. тонн, обратили внимание в отраслевом объединении.

Экспорт сурими — около 16 тыс. тонн — принес свыше 45 млн долларов. Динамика поставок сурими из минтая отражает тенденцию в его производстве на флоте, заметили эксперты.

Продажи мороженой трески ПБГ увеличились к сопоставимому периоду прошлого года на 25% в физическом выражении и на 80% в стоимостном. В КНР отправили 65 тыс. тонн на 523 млн долларов.

Аналитики подчеркнули: рост цен на треску на мировом рынке связан в том числе с решением Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК) сократить общий допустимый улов атлантической трески в Баренцевом море на 2026 г.

Экспорт пикши вырос (год к году) на 30% в стоимостном выражении, до 113 млн долларов. А поставки в натуральном выражении составили 17 тыс. тонн.

По данным Рыбного союза, мировые цены на пикшу выросли из-за сокращения глобального вылова атлантической трески.

Продажи в Китай живых крабов увеличились на 20% в весе и на 30% в деньгах по сравнению с уровнем 2025 г. Реализовано 28 тыс. тонн этих морепродуктов на 790 млн долларов.

Поставки мороженых крабов увеличились на 45% в натуральном выражении и в два раза в стоимостном — до 5 тыс. тонн на сумму 99 млн долларов.

Увеличение крабового экспорта происходит на фоне роста российского вылова крабов. В январе-августе их поймали 62 тыс. тонн (+9%), указали эксперты.

Экспорт мороженой неразделанной сельди прибавил 35% натуральном и 45% в стоимостном выражении. Этой рыбы продали в Китай 178 тыс. тонн на сумму 137 млн долларов.

Объемы поставок в КНР поднялись при увеличении добычи тихоокеанской сельди. С января по август освоено 498 тыс. тонн, уловы в плюсе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33%.

Экспорт рыбной муки вырос на 48% в денежном выражении. Продано 90 тыс. тонн на сумму 207 млн долларов.

«На глобальном рынке рыбной муки сложилась благоприятная ценовая конъюнктура. По данным Международной ассоциации производителей рыбной муки и рыбьего жира (IFFO), за первые семь месяцев 2026 года совокупный объем мирового производства рыбной муки отставал от показателей за аналогичный период 2025 года на 49%, а производство рыбьего жира сократилось на 30%», — обратил внимание аналитический центр.

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