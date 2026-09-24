Торги: озера Новгородчины хотят разыграть среди рыбаков
В Новгородской области на аукцион выставили 9 озерных участков под промышленное рыболовство. Заявки можно подавать по 9 октября включительно.
Торги организует региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства. Согласно аукционной документации, рыболовные участки расположены в Валдайском, Новгородском и Парфинском муниципальных районах, а также в Мошенском муниципальном округе.
Как сообщает корреспондент Fishnews, площади акваторий составляют от 40 до
Торги планируют провести на площадке Российского аукционного дома 19 октября. За победителями закрепят участки на 10 лет.
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