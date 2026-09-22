К рыбным рынкам БРИКС ищут подходы

Как увеличить поставки российской продукции из рыбы и морепродуктов в страны БРИКС, решали на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. На круглом столе озвучили возможные шаги для бизнеса и госорганов.

Потенциал и барьеры

«С одной стороны, экспортеры рыбной продукции уже несколько лет работают в условиях недружественных ограничений на внешних рынках, ежегодно сталкиваясь с новыми вызовами и адаптируясь под них. С другой — перед отраслью стоит задача к 2030 году почти удвоить выручку от рыбного экспорта», — напомнила модератор сессии Полина Кирова.

Она привела цифры: в страны БРИКС Россия поставляет в основном продукцию из минтая, трески, крабов, сельди и камбалы на сумму примерно 4 млрд долларов (по состоянию на 2025 г .). Это 59% от российского рыбного экспорта в объеме и 52% в стоимостном выражении. Между тем, по ряду оценок потенциал дополнительного роста поставок из России составляет 2 млрд долларов в год, отметила Полина Кирова.

Заместитель руководителя Росрыболовства Андрей Яковлев рассказал о перспективах развития рыбной отрасли в рамках БРИКС. Он заявил: речь идет о создании устойчивой системы, которая должна охватывать всю экспортную цепочку — производство, переработку, сертификацию, транспортировку, расчеты и реализацию продукции конечному потребителю.

«Наша задача заключается не только в увеличении объемов поставок. Необходимо развивать глубокую переработку и формировать долгосрочные позиции российских компаний на рынках государств БРИКС», — подчеркнул представитель ведомства.

Он добавил, что требуется совместная работа госорганов, отраслевых объединений, финансовых институтов, логистических операторов и научного сообщества. «Именно такой комплексный подход позволит перейти от отдельных экспортных поставок к полноценной системе долгосрочной отраслевой кооперации», — акцентировал замглавы федерального агентства.

Говоря об ограничениях для отечественных экспортеров, Андрей Яковлев указал, в частности, на сохраняющиеся импортные пошлины в Индии. Он заметил, что интересы российской рыбной отрасли учтены при подготовке соглашения о свободной торговле между республикой и ЕАЭС.

На бразильском рынке — тоже проблема с импортными пошлинами. А также с высокими логистическими расходами. При этом республика аттестовала 47 российских рыбных экспортеров. Следующий этап — развитие прямых рефрижераторных маршрутов, консолидация партий и проработка возможности установления тарифных квот на рыбную продукцию РФ.

На рынке КНР одним из барьеров являются продолжительные процедуры регистрации российских предприятий и судов в специальном реестре. Удалось ускорить процесс и расширить список поставщиков, сообщил Андрей Яковлев.

Докладчик отметил, что дополнительным направлением является развитие продуктовой кооперации. Он рассказал про меморандум о долгосрочном сотрудничестве, который подписали Ассоциация добытчиков минтая и Китайская ассоциация переработки и оборота водных продуктов (CAPPMA, China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance). Документ предусматривает разработку новой продукции для потребителей из КНР и организации совместных маркетинговых проектов.

Расширять географию и ассортимент

Советник руководителя Россельхознадзора Василий Лавровский в своем выступлении привел данные ФГИС «ВетИС»: по итогам 2025 г . российский рыбный экспорт в страны БРИКС составил 925,5 тыс. тонн. Внушительная цифра, но почти вся она пришлась на Китай, прокомментировал представитель ведомства.

В то же время в Объединенные Арабские Эмираты могут продавать рыбу и морепродукты 353 российских предприятия и судна, а отправлено за прошлый год — всего 143 тонны. Схожая ситуация и с Бразилией: около 90 аттестованных поставщиков и 48 тонн фактического рыбного экспорта.

Такой разрыв между уже созданными возможностями и реальными поступлениями товаров на рынки БРИКС, мягко говоря, удивляет, заметил докладчик. Он напомнил, что за открытиями рынков для российского бизнеса стоит многолетний труд.

«Гарантии безопасности продукции очень важны. Но даже когда они приняты импортирующей стороной, надо уметь их реализовать», — резюмировал Василий Лавровский.

Руководитель ФГБУ «Агроэкспорт» Илья Ильюшин подтвердил, что большинство российских рыбных поставок в страны БРИКС приходится на Китай. «С одной стороны, это хорошо, с другой — мы видим, что у нас есть большая возможность диверсификации поставок нашей рыбной продукции в другие страны», — отметил глава «Агроэкспорта».

Он также указал, что нужно расширять ассортимент рыбного экспорта за счет переработанной продукции с добавленной стоимостью.

Вице-президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев тоже констатировал приоритет китайского направления для российских экспортеров. Но этот рынок развивается: увеличиваются поставки переработанной рыбной продукции, живого краба, обратил внимание представитель АСРФ.

На других же рынках БРИКС нет единого сценария — каждый требует отдельной стратегии, отметил докладчик. Наиболее выраженный рост показывает Бразилия, сравнительно недавно открытая для российской рыбы. Несмотря на сохранение барьеров, туда налажены поставки готовой продукции из трески — клипфиска, бакаляо. Индонезию Алексей Осинцев назвал важным направлением, а Индию — неконкурентным, закрытым рынком из-за тарифных барьеров.

Ключевые ограничения при экспорте в страны БРИКС — тарифы и высокая стоимость логистики, а главный резерв — поставки продукции с высокой добавленной стоимостью, резюмировал представитель отраслевого объединения. Он добавил и про недостаточный уровень диверсификации: разовые попытки российских рыбопромышленников закрепиться в странах блока кроме Китая быстро пресекаются зарубежными конкурентами.

О рыбных поставках в Южно-Африканскую Республику рассказал представитель Минсельхоза России в ЮАР Александр Тимченко. Он выразил оптимизм: пробные поставки состоялись, дорога проложена, есть предпосылки увеличивать это направление.

Александр Тимченко указал на интересные тенденции: вырос экспорт сардины-иваси, а продажи в ЮАР мороженого минтая сменились поставками филе и сурими. Значит, рынок готов принимать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Теперь нужно перейти от отдельных поставок к системному присутствию, увеличить долю переработанной продукции и расширять ассортимент, изучая специфику рынка ЮАР, обозначил задачи представитель министерства. Он признал и то, что надо продолжать работу над снятием барьеров.

Заместитель губернатора Мурманской области — министр развития Арктики и экономики региона Светлана Панфилова сообщила, что на БРИКС приходится 40% рыбного экспорта Заполярья. В основном, конечно, на Китай, но и бразильский рынок показывает большие перспективы. В частности, туда поставляют продукцию из сушено-соленой трески, переориентировавшись с европейского направления.

Говоря о проблемах, Светлана Панфилова напомнила о законодательных ограничениях экспорта продукции прибрежного рыболовства, переработанной на береговых фабриках.

Выступили на круглом столе и иностранные гости, передает корреспондент Fishnews. Председатель правления Liaoyu Group Co., Ltd Люй Дацян пригласил российские ведомства и рыбопромышленников поучаствовать в создании узлового центра рыбного хозяйства стран БРИКС в Даляне.

Исполнительный директор Бразильской ассоциации по продвижению рыбы и морепродуктов (ABRAPES) Тамирес Киньоэш рассказала о рыбном экспорте и импорте республики, подтвердив, что активно из России в Бразилию поставляются минтай и треска, а также готовая продукция.

К одному знаменателю

Андрей Яковлев отметил общий системный барьер. Каждое государство БРИКС устанавливает собственные требования к сертификации рыбной продукции, предприятий и судов. В результате экспортеры вынуждены отдельно проходить проверки, регистрацию и документальное подтверждение соответствия для каждого рынка.

В качестве долгосрочного решения предлагается рассмотреть создание единой системы сертификации рыбной продукции БРИКС.

«Речь может идти о поэтапном взаимном признании требований, результатов аудита и документов. Первым шагом могла бы стать работа экспертов группы БРИКС с участием профильных государственных органов, научных организаций и отраслевых объединений», — обрисовал возможные перспективы представитель Росрыболовства.

Алексей Осинцев согласился, что сертификация продукции — важный инструмент и его необходимо обсудить на площадке отраслевого сообщества. «Этот вопрос, на наш взгляд, надо адресовать не производителям рыбной продукции, а сектору сбыта — там, где сетевые, розничные сети, в том числе глобальные, там, где форматы общественного питания — рестораны, гостиницы», — подчеркнул представитель АСРФ.

Василий Лавровский, сославшись на мировой опыт, подтвердил, что пути для унификации есть. Однако сила БРИКС — в его слабости: в разнообразии, разных географических зонах, которые влияют на производство продукции, обратил внимание советник руководителя Россельхознадзора.

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр Михайлов подчеркнул: «Расширение БРИКС и переориентация российского рыбного экспорта на рынки этого объединения делают актуальным формирование собственного механизма подтверждения устойчивости рыболовства».

Глава ЦСМС напомнил об успешном опыте создания системы электронной сертификации для торговли рыбой и морепродуктами с Китаем и Южной Кореей. Он предложил подумать над тем, чтобы создать универсальный электронный экспортный сертификат для всех стран БРИКС.

Александр Михайлов признал, что работа предстоит сложная, многоступенчатая. Но результат того стоит — такая инновация очень помогла бы рыбакам, которые занимаются экспортом, уверен руководитель Центра.

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Алексей СЕРЕДА, Fishnews