Индия предложила России решение в сфере рыбопереработки

Индийская сторона предложила России создать специальные бондовые зоны для переработки уловов РФ. Предполагается, что в республику будут ввозить сырье, а готовую продукцию отправлять обратно.

Замруководителя Росрыболовства Андрей Яковлев провел встречу с заместителем министра пищевой промышленности правительства Республики Индии Авинашем Джоши на полях Международного рыбопромышленного форума. Сегодня страны формируют практическую повестку сотрудничества в рыбной отрасли, рассказали в федеральном агентстве.

Первый вектор — торговля. Россия заинтересована в расширении поставок рыбной продукции на индийский рынок. Только потенциал экспорта отечественного филе минтая оценивается в 50–60 млн долларов. Поэтому уже ведется работа над оптимизацией условий доступа российских производителей, сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР.

Второй вектор — совместная переработка. Индийская сторона предложила рассмотреть создание специальных бондовых зон. Сырье предполагается поставлять в республику в рамках специального таможенного режима, а готовую продукцию возвращать в Россию.

Отдельный трек — цифровизация рыболовства и аквакультуры, в том числе в рамках Сети БРИКС по цифровому сельскому хозяйству. По данным Росрыболовства, страны объединения уже обеспечивают почти 70% мирового производства продукции аквакультуры и около 30% вылова — это огромный потенциал для совместной работы.

Российская сторона подготовила и направила проект меморандума. Документ охватывает научные исследования, образование, промышленное рыболовство и особенно аквакультуру, отметили в федеральном агентстве.

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