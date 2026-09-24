Сахалинская область представила возможности береговой переработки на выставке в Питере

Предприятия Сахалинской области приняли участие в международной Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Одним из акцентов при этом стали возможности современной береговой рыбопереработки островного региона.

Компании Сахалинской области участвовали в Seafood Expo Russia как в формате регионального объединенного стенда, так и с индивидуальными экспозициями, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, одним из наиболее заметных участников выставки стала группа компаний «Гидрострой»: она реализовала целый ряд проектов в сфере развития береговой рыбопереработки на Сахалине и Курилах. На выставке в Санкт-Петербурге, в частности, был представлен комплекс по выпуску продукции, введенный в строй в прошлом году в селе Озерское.

Демонстрировали свои возможности и другие береговые предприятия островного региона.

«Рыбное хозяйство, безусловно, остается одной из основ экономики Сахалинской области. Наши предприятия развиваются в самых разных направлениях: океанический промысел, береговая рыбопереработка — в том числе выпуск продукции для конечного потребителя, аквакультура. Конечно, это отражает и наше участие в выставке», — прокомментировал министр по рыболовству области Иван Радченко.

Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 16 по 18 сентября.

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