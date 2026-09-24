Нелегальный краб принес проблемы юному жителю Хабаровского края
В Хабаровском крае 18-летний местный житель предстанет перед судом за незаконную добычу краба. Ущерб от браконьерского промысла правоохранители оценили в сумму свыше 230 тыс. рублей.
Промысел фигурант вел в одной из бухт Ванинского района. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ДФО, молодой человек добыл 23 колючих и 14 синих крабов.
Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов), передано в суд.
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