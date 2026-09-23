На Сахалине под суд пойдут горбушовые браконьеры
В Сахалинской области суд рассмотрит уголовное дело о нелегальном вылове горбуши тремя местными жителями. Причиненный ущерб оценили в сумму свыше 2,1 млн рублей.
Обвинительный акт утвердила прокуратура Анивского района. Фигурантам инкриминируют часть 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов).
По версии следствия, в июле обвиняемые наловили горбуши запрещенными орудиями на одной из рек, а из добычи заготовили
Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, ущерб полностью возмещен в ходе дознания.
Уголовное дело направили в Анивский районный суд.
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