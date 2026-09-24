Новым кадрам хотят упростить дорогу в ГИМС

МЧС России предложило скорректировать квалификационные требования к работникам, замещающим должности государственных инспекторов по маломерным судам.

Проект соответствующего приказа Минтруда опубликован на портале regulation.gov.ru. Поправки снижают избыточные требования к кандидатам, сообщили Fishnews в пресс-службе МЧС.

В министерстве рассказали, что сейчас для замещения инспекторов ГИМС всех категорий необходимо высшее профессиональное образование водного, военно-морского или юридического профиля, дополнительное профобразование по установленной программе. Предлагается заменить это требование для госинспекторов по маломерным судам высшим или средним профессиональным образованием. Для инспекторов первой категории потребуется дополнительное профобразование по установленной программе. Также проект приказа предлагает изменения в учете стажа работы.

«Для руководящей должности старшего госинспектора требование о наличии высшего образования сохраняется. Вместе с тем предлагается альтернативность при ее замещении. Все это сделает профессию более доступной для соискателей с высшим или средним профессиональным образованием. Молодые специалисты смогут получать высшее профессиональное образование в процессе работы и расти по карьерной лестнице», — подчеркнули в МЧС.

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