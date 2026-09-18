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Пленарное заседание МРФ прошло 18 сентября

И регулирование, и рынок: о чем говорили на пленарной сессии МРФ

Изменения сырьевой базы промысла и трансформация рыбного ассортимента - два направления, которые стали одними из самых заметных в выступлениях на пленарной сессии Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге в этом году.

Реагировать на изменения рыбных запасов

Один из акцентов, прозвучавших в выступлениях: состояние запасов не константа и необходима высокая адаптивность к изменениям, сообщает корреспондент Fishnews. В этом году не порадовали промыслы лососей, сардины-иваси. В то же время на слуху позитивная ситуация по сельди.

«Повлиять на природные факторы нельзя. Тем не менее мы должны адаптировать флот и орудия лова под меняющиеся условия. Об этом надо серьезно думать, уважаемые коллеги», — обратился к профсообществу вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Необходимо также развивать оперативность планирования и промысловой разведки, сказал зампред правительства.

Здесь делается ставка в том числе на цифровые решения (о такой работе на форуме ранее уже рассказал и Центр системы мониторинга рыболовства и связи).

Оперативно реагировать на изменения запасов необходимо, конечно, не только рыбакам — отклик перемены должны находить и в научной работе, и в регулировании, обратил внимание руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Необходимо, чтобы решения учитывали практическую ситуацию на водном объекте и принимались вовремя. «Необходимо повышать оперативность регулирования, надеюсь, что в ближайшее время нам удастся сократить сроки прохождения и принятия правил рыболовства», — отметил глава федерального агентства.

Изменения в состоянии ресурсов — повод вернуться и к уже принятым решениям. Серьезно сократились уловы лососей, в этих условиях нужно подумать о переносе сроков платежей за перезакрепление рыболовных участков — об этом говорят в Совете Федерации, сообщил первый вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Яцкин.

Рыбная полка будущего

Участники пленарной сессии говорили о том, как трансформируется и будет трансформироваться рыбный ассортимент. Глава Росрыболовства также обратил внимание, что рыбопромышленники иначе стали воспринимать перспективы на внутреннем рынке. «Сегодня предприятия рыбохозяйственного комплекса вместе с переработчиками разрабатывают новые линейки продукции, я считаю, что это очень важно», — заявил Илья Шестаков. На рынке появляется больше продукции в индивидуальной упаковке, готовых решений для потребителя, указал руководитель ведомства.

Развитие глубокой переработки как раз станет новым инвестиционным циклом в отрасли, считают в Россельхозбанке. «Первая инвестиционная волна успешно завершена, подняла рыбу на берег. Теперь пора уже доставить рыбу на прилавки российских магазинов и на столы наших потребителей», — обозначила вектор первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

При этом, отмечают банковские эксперты, сроки окупаемости проектов переработки сырья выглядят очень привлекательно. «Если в молочной отрасли мы видим средний срок окупаемости проектов 13 лет, в переработке мяса это 8-10 лет, то в рыбе по нашей статистике, по данным нашего анализа, срок окупаемости - не более 7 лет», — привела цифры Ирина Жачкина.

Аналитики указывают на перспективы рынка. У тех, кому сейчас 18-24 года, есть запрос на рыбные полуфабрикаты, готовую еду, филе и стейки. Рыбные полуфабрикаты интересны и категории 25-44 года.

О смене потребительских предпочтений говорят в разных странах — это подтвердило выступление директора-управляющей Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников Мивако Такасэ. Руководитель объединения отметила, что сложность приготовления рыбы становится барьером потребления для молодежи. И с этим ассоциация борется в том числе через организацию обучающих мастер-классов.

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